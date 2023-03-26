瑞銀收購瑞信緩危機　瑞士財長：若政府未出手撐不過一天

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凱勒蘇特援引專家預估指出，無序破產的影響可能高達瑞士經濟產出的兩倍。廣泛而言，「我們應該預期將會引發全球危機」，因為「瑞信倒下會導致其他銀行陷入深淵。」
上週在瑞士政府牽線搭橋下，瑞銀（UBS）宣布同意以30億瑞士法郎（約台幣989億元）的股票收購其競爭對手瑞信，並承擔高達50億瑞士法郎（約台幣1648.47億元）的股份。不過外界有聲音批評，這筆交易肆意踐踏了投資者權益，並且在一旦發生危機時，會讓瑞士納稅人背負沈重的負擔。
對此，凱勒蘇特表示，替代方案會更加糟糕，「所有其他選擇對國家來說都更具風險。」例如將瑞信國有化的選項所需時間比政府預期長，且「經驗顯示，政府可能需要數年甚至數十年的時間，才能退出對銀行的所有權。」
有序清算的選項也被排除，因為不僅損失會「相當大」，而且「會讓瑞士成為第一個對具有全球系統重要性的銀行進行清算的國家。現在顯然不是適合做實驗的時候」。
凱勒蘇特否認救援（rescue）等同於紓困（bailout），她表示「沒有資金從聯邦政府流向瑞信。」但她承認，存款擔保與保險政策差不多，是一種「間接的國家支持」。
同時，凱勒蘇特也駁斥了關於美國曾向瑞士施壓挽救瑞信的說法，強調「包括我們自己在內，每個人都很清楚，重整瑞信或是清算瑞信，將會引發全球金融市場動盪。」
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