中國頻挖我邦交國牆腳　CNN分析：這並無法孤立台灣

瑞銀收購瑞信緩危機　瑞士財長：若政府未出手撐不過一天

▲瑞信集團在瑞士財政部介入後，由瑞銀集團出面收購（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞信集團在瑞士財政部介入後，由瑞銀集團出面收購（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

繼美國矽谷銀行破產之後，瑞士信貸也爆出危機，引起全球市場對於歐洲銀行業穩定性的擔憂。瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）接受外媒採訪時表示，若不是政府及時出手，瑞信銀行無法再多挺過一天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱勒蘇特接受《蘇黎世報》採訪時表示，「瑞信挺不過周一，如果沒有解決方案，在瑞士與瑞信有關的支付交易就會嚴重中斷，甚至可能崩潰。」她進一步指出，瑞士政府的執行聯邦委員會只是做了實現市場穩定必做的事情，「若我們什麼都不做，那麼週一瑞信的股票就會一文不值，股東們將空手而歸。」

凱勒蘇特援引專家預估指出，無序破產的影響可能高達瑞士經濟產出的兩倍。廣泛而言，「我們應該預期將會引發全球危機」，因為「瑞信倒下會導致其他銀行陷入深淵。」

上週在瑞士政府牽線搭橋下，瑞銀（UBS）宣布同意以30億瑞士法郎（約台幣989億元）的股票收購其競爭對手瑞信，並承擔高達50億瑞士法郎（約台幣1648.47億元）的股份。不過外界有聲音批評，這筆交易肆意踐踏了投資者權益，並且在一旦發生危機時，會讓瑞士納稅人背負沈重的負擔。

對此，凱勒蘇特表示，替代方案會更加糟糕，「所有其他選擇對國家來說都更具風險。」例如將瑞信國有化的選項所需時間比政府預期長，且「經驗顯示，政府可能需要數年甚至數十年的時間，才能退出對銀行的所有權。」

有序清算的選項也被排除，因為不僅損失會「相當大」，而且「會讓瑞士成為第一個對具有全球系統重要性的銀行進行清算的國家。現在顯然不是適合做實驗的時候」。

凱勒蘇特否認救援（rescue）等同於紓困（bailout），她表示「沒有資金從聯邦政府流向瑞信。」但她承認，存款擔保與保險政策差不多，是一種「間接的國家支持」。

同時，凱勒蘇特也駁斥了關於美國曾向瑞士施壓挽救瑞信的說法，強調「包括我們自己在內，每個人都很清楚，重整瑞信或是清算瑞信，將會引發全球金融市場動盪。」

更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。

銀行業恐慌蔓延！德意志銀行恐成下個瑞信　遭分析師打臉

瑞銀併購瑞信挨轟壞規矩　瑞士被嘲為「金融香蕉共和國」

巷仔內／醜聞纏身、內控失靈！瑞信危機非一日之寒

TikTok執行長被美國會慘電　CNN：反觀庫克訪中滿面春風

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀