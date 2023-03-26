女友被國中數學考倒！男笑：阿嬤都會算　解答曝光超尷尬

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弟弟：哥，你之前提到的遊戲機買了沒？
哥哥：還沒，因為它的售價比我的預算還要多1200元。
弟弟：這台遊戲機正在打8折促銷耶！
哥哥：這樣比我的預算還要少200元耶！
根據上述對話紀錄，求出哥哥買遊戲機的預算為多少？
原PO解釋該題只要用二元一次方程式就能解答，先設預算為X、售價為Y，接著就能列出X+1200=Y、X-200=0.8Y，最後算出X=5800、y=7000。原PO表示「就這樣那麼簡單，我真的無法想像有人不會算這題」，「連我阿嬤都會算的那種，結果她竟然不會算」，「請問各位大大我現在應該怎麼辦呢？」。
留言區出現兩種聲音，一派認為術業有專攻，何須拿數學題來放大女友的缺失「剛剛發現也忘光了，嘻嘻」、「就問問自己sin 、cos那些國中題目你還記得什麼」、「術業有專攻。你國中英文都會嗎？每個章節，確定都能拿100分？」。
另一派則認為若兩人學識差距甚大，可能影響日後的生活及溝通，「認真回，我也遇過一個這種的，最高學歷社會大學，如果你自己學歷也差不多或是從事藍領工作就算了，如果你學歷好或是高知識白領的話建議分手」、「認真說，這比sin、cos簡單多了，小學生都可能會算」。
不過對於原PO的算法，網友指出答案雖然正確，但其實用一元一次方程式就能更快速地解答，「啊設一個X就算得出來的東西，為啥要多設一個Y？」、「（X+1200）0.8=X-200，一元一次就行」、「需要二元一次？」。