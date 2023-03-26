路上驚見「一條龍」！位置曝光 在地人狂讚：有鎮煞之效
實在太厲害了！有民眾日前在雲林虎尾附近走錯路，意外在路邊撞見「一條龍」，發上網路後引起當地人討論，說明該條用草叢修剪的龍已存在許久，而且還是出自一名無師自通的機車維修員。
記者李惠婷/綜合報導路邊草叢驚見「一條龍」地點曝光！ 網讚嘆：高手在民間
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，說明昨天走錯路，意外在路邊看見一條非常完整的龍，照片中能看到，大馬路旁的草叢被修剪成一條栩栩如生的綠龍，龍身、龍尾皆完整修出，輪廓分明，令人經過時忍不住多看幾眼。
網友們對此相當驚奇「很專業的園藝技術啊」、「高手在民間！」、「端午節要到了，可以划龍舟了～」、「只有被一條龍服務過」、「有時候走錯路也不錯，但是走錯路也會讓我想起一部美國驚悚電影」、「那個畫龍點睛的睛....」、「以前我們社區也有一條七里香龍」、「龍系+草系」。
不少人敲碗詢問地點所在，當地人透露是雲林虎尾肉品市場附近。據悉，這條在虎尾鎮延平里頂南路的「黃金龍」長約15公尺，由50棵黃金榕構成，是一位無師自通的機車維修員施添文經長年修剪而成，當地人還流傳此龍有鎮煞之效，有了它在此處，該路段的車禍量減少許多。