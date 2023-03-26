UBA冠軍賽／政大71：61擊敗健行科大　完成三連霸

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本季預賽政大先贏健行，複賽健行100：93扳回，中斷政大跨季36連勝，迄今1：1扯平，今最後攤牌，勝者才是最終贏家，政大力拚三連霸、健行尋求繼105、107、108學年後隊史第4冠。
政大、健行兩強實力旗鼓相當，形成拉鋸戰，首節雙方4度平手，健行取得1分小幅領先。
第二節雙方5度戰成平手，3度互換領先，政大在此節中段一度拉出7：0的小高潮，但仍甩不開健行，上半場難分勝負。
半場打完，健行科大蔡宸綱攻下10分、5籃板，其中8分集中在首節，後衛高錦瑋則貢獻7分、5籃板和3助攻。政大方面，外籍生莫巴耶雖一度傷退，但重返球場後依舊神勇，進帳12分、9籃板，四強賽繳出大三元的後衛游艾喆今半場挹注9分、5籃板。
第三節初游艾喆連續得分，又與王凱裕上演一次空中接力上籃，政大拉出一波6：0的小高潮，取得5分領先，但健行又很快回神，雙方此節仍糾纏不清，共戰成4度平手，又互換領先7次，前三節打完，政大50：48領先2分。
末節戰局出現變化，健行科大主力中鋒、外籍生史密斯五犯退場，健行將近2分半鐘未能進球，政大也開啟猛攻，莫巴耶主宰禁區，率隊拉出一波11：3的攻勢，取得全場最大11分領先，也徹底瓦解健行的反撲氣焰，政大如願完成三連霸。
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