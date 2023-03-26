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UBA冠軍賽／政大71：61擊敗健行科大　完成三連霸

▲UBA大專籃球聯賽公開一級男子組冠軍賽，衛冕軍政治大學擊敗健行科大，完成三連霸。（圖／大專體總提供）
▲UBA大專籃球聯賽公開一級男子組冠軍賽，衛冕軍政治大學擊敗健行科大，完成三連霸。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/台北報導

111學年度UBA大專籃球聯賽進入最後高潮，公開男一級冠軍賽在小巨蛋點燃戰火，上演大專史上全新的對戰組合，由衛冕軍政治大學對決健行科大，前三節戰況膠著，直到第4節，健行科大外籍生史密斯犯滿畢業，政大發起猛攻，終場71：61獲勝，拿下三連霸。政大莫巴耶和游艾喆則皆貢獻21分、並列全場最高。

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男子組政治大學自109學年起連3 季闖晉冠軍賽，並連兩年在冠軍賽擊敗世新，攀上顛峰，今晚壓軸戰將與健行科大爭王。

本季預賽政大先贏健行，複賽健行100：93扳回，中斷政大跨季36連勝，迄今1：1扯平，今最後攤牌，勝者才是最終贏家，政大力拚三連霸、健行尋求繼105、107、108學年後隊史第4冠。

政大、健行兩強實力旗鼓相當，形成拉鋸戰，首節雙方4度平手，健行取得1分小幅領先。

第二節雙方5度戰成平手，3度互換領先，政大在此節中段一度拉出7：0的小高潮，但仍甩不開健行，上半場難分勝負。

半場打完，健行科大蔡宸綱攻下10分、5籃板，其中8分集中在首節，後衛高錦瑋則貢獻7分、5籃板和3助攻。政大方面，外籍生莫巴耶雖一度傷退，但重返球場後依舊神勇，進帳12分、9籃板，四強賽繳出大三元的後衛游艾喆今半場挹注9分、5籃板。

第三節初游艾喆連續得分，又與王凱裕上演一次空中接力上籃，政大拉出一波6：0的小高潮，取得5分領先，但健行又很快回神，雙方此節仍糾纏不清，共戰成4度平手，又互換領先7次，前三節打完，政大50：48領先2分。

末節戰局出現變化，健行科大主力中鋒、外籍生史密斯五犯退場，健行將近2分半鐘未能進球，政大也開啟猛攻，莫巴耶主宰禁區，率隊拉出一波11：3的攻勢，取得全場最大11分領先，也徹底瓦解健行的反撲氣焰，政大如願完成三連霸。

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▲政治大學游艾喆四強賽拿大三元，下一步瞄準個人在小巨蛋的5連冠。大會提供
▲政治大學游艾喆攻下21分，完成個人在小巨蛋的5連冠，拿下FMVP。大會提供

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