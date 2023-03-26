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UBA最終章！冠軍賽頂尖對決　完整賽程、分析、賽果全集

▲政治大學游艾喆全方位表現，幫助政治大學於UBA四強賽擊退世新大學，挺進冠軍賽，將與健行科大爭冠。大專體總提供
▲政治大學游艾喆全方位表現，幫助政治大學於UBA四強賽擊退世新大學，挺進冠軍賽，將與健行科大爭冠。大專體總提供

記者廖聿偉/台北報導

111學年度UBA大專籃球聯賽公開一級男、女子組進入最終章，今將舉行冠、季軍戰，女子組由傳統強權文化大學，對決將挑戰4連后的世新大學；男子組則上演史上第一次的對戰組合，衛冕軍政治大學將迎戰健行科大。

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男子組政治大學自109學年起連3 季闖晉冠軍賽，並連兩年在冠軍賽擊敗世新，攀上顛峰，今晚壓軸戰將與健行科大爭王。

本季預賽政大先贏健行，複賽健行100：93扳回，也中斷政大跨季36連勝，迄今1：1扯平，今天最後攤牌，勝者才是最終贏家，政大力拚三連霸、健行尋求繼105、107、108學年後隊史第4冠。

政大教練陳子威說：「複賽我們跟健行拚進攻，結果被他們轟進100分，我們輸球中斷36連勝，冠軍賽再遇，當然改拚防守，也即回歸贏球的本質。」

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健行科大重返冠軍賽，主帥劉孟竹坦言，「無論對手是世新或政大都不好打，不過最重要的還是球員的臨場反應，前幾年都以全本土硬戰，本屆多了外籍生助拳，籃板球劣勢可舒緩，也期盼靠成功的防守帶動轉換快攻。」

▲世新大學連五屆挺進冠軍戰，四連霸差最後一步。大專體總提供
▲世新大學連五屆挺進冠軍戰，四連霸差最後一步。大專體總提供
女子組文化今將與衛冕軍世新爭后，也是繼108學年後，雙方2度在冠軍賽遭遇，19冠得主、笑傲UBA男、女籃的文化，隊史第26度闖進冠軍賽，若能擊退世新，將能重奪107學年失去4年的后座，湊足隊史新里程碑、UBA新地標的第20冠。

近年UBA女籃霸主世新大學則老神在在，陣中土洋搭配、老少聯手，陣容完整度極高，雖第三度錯過男、女籃皆奪冠的偉業，但世新女子軍依舊勢在必得。主帥何正峰說，「四強賽許多球員首度攻蛋，難免緊張，但相信激情過後，面對冠軍賽能更沉穩。」


UBA冠、季軍賽程表

12:30女季軍賽 佛光大學 vs 臺灣師大  賽事報導

14:30男季軍賽 臺灣師大 vs世新大學  賽事報導

17:30女冠軍賽 世新大學 vs文化大學  賽事報導

19:30男冠軍賽 健行科大 vs政治大學  賽事報導

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