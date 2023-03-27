鼎泰豐食譜早公開！網問：怎麼無人可超越 3優勢沒對手
鼎泰豐創辦人楊秉彜日前安詳辭世，享耆壽96歲，官方也隨即證實此事，表示家屬盼低調辦理治喪事宜。感謝各界關心。然而說到鼎泰豐，在台灣餐飲界可以說是有崇高的地位，不僅餐點美味，服務更是一等。對此，就有網友討論「鼎泰豐為何可以撐住沒被超越啊？」貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「鼎泰豐的料理手法和步驟已經不是什麼商業機密了，像小籠包要21g、18摺，炒飯240g配1.6g的鹽等等，可是為什麼台灣做中式餐點的餐廳那麼多，為什麼至今仍沒有可以跟鼎泰豐相匹敵的店家呢？很多大飯店、五星級餐廳的廚師，很多後來都會出來自己開店，也闖出一片天的，為什麼就很少聽到鼎泰豐員工出來自己弄然後很成功的？這也太難超越了吧！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「品質穩定，服務穩定，價格配得上」、「你其實很難想像你吃一家店10次，10次都是那麼的好吃又迷人」、「品質穩定絕對是一大關鍵啊」、「除了味道一致， 鼎泰豐的服務跟環境也是一大重點」、「人力跟培訓，還有品質管理，其他小店哪能砸這種錢」、「人家那個品質管控...說難吃的大概真的是沒吃過幾次，環境跟服務更不用說」。
綜合網友意見，不少人認為鼎泰豐之所以能這麼頂尖，在於餐點「品質相當穩定」，讓不少客人都會再度回流，另外對比服務以及環境上的加成，讓鼎泰豐至今還是小籠包專賣界的頂端。