身分證「姓名有ㄍㄨㄛ」！王品尬鍋整桌88折 過同音也算
快拿出身分證！4月底前吃王品尬鍋，姓名有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音，都能消費整桌套餐享88折優惠。快約「郭」家人一起吃好康！
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」，近期榮登網路數據調查「十大人氣台式雞湯火鍋店」第一名。即日起至4/30，號召全國各地「郭」家人開鍋吃優惠啦！只要姓名裡有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的朋友，郭、國、果、過通通有，憑身分證、健保卡等相關有效證件到店消費，即可享整桌套餐88折優惠，每桌限用一次。
「尬鍋」快速方便的個人鍋型態，還意外促成夜貓經濟，據集團內部數據統計，宵夜場來客數比其他多人鍋物品牌多上5%。點餐率最高為「金熬剝皮辣椒雞鍋」、「金銀蒜頭蛤蜊雞鍋」也曾單月熱銷一萬五千鍋。王品「尬鍋」還同步祭出「海派」好禮，民眾只要加入品牌LINE好友集點，不論內用或外帶，單筆消費滿400元，即可獲1點；集滿8點可招待價值199元海鮮拼盤一份。
另外，築間餐飲集團個人「燒肉Smile」進駐林口，即日起至4/2，消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項食材，超過3,000個獎項免費送。打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），也可享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（4選1）銅板價好康。