林口也有築間了！燒肉Smile開幕10天 牛排海鮮1招變50元
林口人有口福了！築間餐飲集團一口氣進駐「築間幸福鍋物」、個人「燒肉Smile」雙品牌，而且連續17個小時營業，宵夜有新去處囉。開幕前10天消費即享刮刮樂，免費抽3,000份肉品、帝王蟹加菜！打卡評論還可享加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（4選1）銅板價好康。
記者蕭涵云/綜合報導
林口除了可以吃到「築間幸福鍋物」，現在也有個人「燒肉Smile」囉！「燒肉Smile」除了嚴選肉品外，每份套餐均含均含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料半自助吧無限放題吃到飽，套餐只要單人消費滿500元，還可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」，擄獲不少小資族。
想吃好一點還可選擇每日限量供應的「夢幻カルビ」套餐，品嚐濕式熟成的牛肋脊；也有特選A5和牛套餐、極上A5和牛套餐可以犒賞自己。喜愛海陸雙拼的饕客，點上「Smile盛合套餐」就能一次吃到有牛、雞、豬、海鮮等7款食材。
才進駐林口試營運，首個周末預約訂位已近8成滿的「燒肉Smile」林口文化店，設計單人座位及2-4人座位共88位席，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐可輕鬆開烤。3/24～4/2開幕前10天，消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項食材，超過3,000個獎項免費送。
開幕期間凡至林口文化店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），也可享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（4選1）銅板價好康。
另外，王品集團最新品牌「就饗鐵板燒」也插旗台北市東區商圈，主打牛排加海鮮的豪華雙主餐，每人400元有找能吃超飽，還不收服務費。開幕即日起至3月底前，只要內用填寫消費體驗調查表，人人都能「免費吃雞蛋」。