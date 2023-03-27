今年再辦台灣男優海選？圤智雨公開條件：在人前撐15分鐘
去年曾辦台灣「第一屆男優海選」的前AV導演圤智雨，今宣布首屆台灣男優前三名，在正式開拍前都以「家人不同意」為由棄權不拍了，公開徵求下一屆男優海選的規則。圤智雨發言引發熱議，還有人公開應選男優，被圤智雨回：「有辦法在眾人面前硬超過15分鐘嗎？」
記者徐銘穗/綜合報導
台灣第一屆男優海選去年7月登場以來話題不斷，勝出冠軍可和有「暗黑楊丞琳」之稱的女優孟若羽拍片，未料繼冠軍「阿碩」、亞軍「饅頭」都因為家人的反對婉拒拍攝後，就連遞補第三名的季軍「馬修」也拍不成了。
自稱引退AV導演的圤智雨今早在臉書「爆廢公社二館」發文，表示「上一次的男優海選，前三名得名後，要開拍前，全部都說，家人不同意，女友不同意」，問網友如果今年再辦男優海選，「如果你們是評審，會設計什麼樣的比賽規則？」
網友看完紛紛留言設計規則，「孤兒院長大...母胎單身...30公分」、「開限制條件啊：1、父母雙亡、2、單身」、「蒙面片酬10000、不蒙面片酬30000」。圤智雨回應，「台灣人平均只有13公分左右」、「當初的第一名是祖母不能接受」、「我跟你解釋一下，在台灣男優的片酬平均是6000到8000，而且蒙面的根本不會用」。
就連社團管理員也跳來自薦，被圤智雨提問「你有什麼別人沒有的優勢，有辦法在眾人面前硬超過15分鐘嗎？」也有網友大喊：「唯一支直鄧佳華！」但圤智雨回說「坦白說，機會要留給別人」。
還有人要導演自己下海演，但圤智雨說「現場三台機器加導演加上燈光收音等等等，少說也有10幾個人，那個心理素質要很強，我自認為無法」。圤智雨透露有片商希望透過他來辦新的男優海選，捧出一個台灣最強男優，不排除今年舉辦第二屆台灣男優海選。