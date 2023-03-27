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乖孫清明祭祖燒「Apple全餐」給祖先！網友看內容全笑了

▲有網友清明祭祖燒給祖先全套Apple用品，自認內有充電頭很貼心，卻被笑太天真。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）
▲有網友清明祭祖燒給祖先全套Apple用品，自認內有充電頭很貼心，卻被笑太天真。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

記者徐銘穗/綜合報導

下周三就是清明節，不少人已提早掃墓！有名乖孫為祖先準備了「Apple全套豪華禮盒」，就連充電頭、充電線也貼心準備好了，PO網說「這樣就不會半夜來說沒充電器了」，不過網友看完都笑了，「你是不是忘記燒一座發電廠，還有一個水電師傅牽插座與安裝基地台」。

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時代在走，獻給祖先的紙紮用品也與時俱進，Apple手機等3C用品已是常態商品，紙紮業者近來收到不少訂單是要做帳篷和露營車，甚至有人特別指定要做飲料、咖啡店，讓親人在天上也能開店當老闆。

▲獻給祖先的紙紮商品千變萬化，有業者曾推「全套旅行組」。（圖／翻攝臉書爆廢公社）
▲獻給祖先的紙紮商品千變萬化，有業者曾推「全套旅行組」。（圖／翻攝臉書爆廢公社）
原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一盒200元的「Apple大全套禮盒」，內有Apple Watch、iPhone、iPad、AirPods、HomePod mini，盒中貼心附有充電頭與連接線，寫道「這樣就不會半夜來說沒充電器了！」貼文引發網友熱議。

網友看完紛紛留言，「充電器壞了又會找你了」、「沒載抖音，不及格」、「祖先：太天真了！延長線勒？」、「你是不是忘記燒一座發電廠，還有一個水電師傅牽插座與安裝基地台」、「Iine跟FB要先下載好」、「下面蘋果快多到不敢想像了」、「怎麼不等明年出15？那個瀏海真的不行 到時候長輩說還要換」、「賈伯斯在下面了，不用擔心沒人教」。

▲網友送祖先全套Apple引發討論。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）
▲網友送祖先全套Apple引發討論。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

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