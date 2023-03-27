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正妹學歷高又溫柔！男讚超完美　過夜秒被「1問題」勸退

▲原PO交到一任完美女友，卻在首次過夜旅遊時發現對方有嚴重腳臭。（示意圖／pixabay）
▲原PO交到一任完美女友，卻在首次過夜旅遊時發現對方有嚴重腳臭。（示意圖／pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

你會如何開口呢？一位男網友近日與相識已久的心儀對象修成正果，對方不僅外表亮麗，還擁有高學歷及體貼的性格，交往過程甜蜜地令他直喊「真的蠻幸福快樂的」，可在第一次的過夜旅行中，他意外發現對方的第一個「缺點」，可這缺點恰巧就是他無法忍受的腳臭。

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原PO於《匿名公社》發文，說明近期與女友加上朋友一同來了場三天兩夜的旅行，這是他們兩人首次過夜，可就在這個晚上，讓他發現完美女友的第一個缺點，就是她有嚴重腳臭，且重到他完全無法忍受。「心裡雖然有一百萬個想法，但擔心直說會傷到對方，所以即便是私底下相處也不敢提起，我個人是真的無法接受，是有想說要直接送她一組除臭襪，但不知道這樣會不會很明顯？也怕送了可能會大吵一架，甚至分手」。

▲專家也提議可以將乾淨的乾襪子放入冰箱，睡覺前穿上冰鎮過的襪子可以幫助降低體溫。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO發現自己心目中的完美女友有腳臭問題，讓他難以接受。（示意圖／photoAC）
眾人認為女方的腳臭確實需要改善，但最重要的是原PO應學會如何溝通，「野原廣志也有臭腳啊，還是有美冴跟小孩，所以溝通才是上策，不然請另請高就，來這抱怨一點幫助也沒有」、「腳臭就叫她把腳洗乾淨就好了啊！」、「多買幾雙鞋交互穿，努力賺錢讓她不用上班在家天天吹冷氣，就不會腳臭」、「把自己弄得更臭這樣雙方就自在了」、「剛交往嗎？現在直說總比以後拿這當吵架或分手理由來的好吧」、「給她一雙純棉的襪子」、「有可能是鞋子問題。確定一下比較好，現在治療也簡單」。

據書田診所皮膚科主治醫師蔡長佑解釋，腳臭的原因多是腳部多汗且長時間密閉在鞋襪裡，或香港腳和灰指甲等細菌感染所致。在透氣不良的情況下，腳就成為滋生細菌的溫床，細菌會分解皮膚的角質層，釋出異味。最有效解決方法，就是直接改變細菌的生態，使用有殺菌成份的足粉或以活菌以菌制菌的脫臭劑，也都會有效果。

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