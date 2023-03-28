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兒童節吃MOMO壽喜燒！未滿12歲折44元　義大利麵買大送小

▲三澧餐飲集團推兒童節優惠，帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽每位兒童「現折44元」，還有義大利麵「買大送小」！（圖／三澧提供）
▲三澧餐飲集團推兒童節優惠，帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽每位兒童「現折44元」，還有義大利麵「買大送小」！（圖／三澧提供）

記者蕭涵云/台北報導

三澧餐飲集團4/1～4/5限5天推出兒童節連假優惠，只要帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽每位兒童「現折44元」，天吉屋點套餐即招待「炸蝦玉子小天丼」乙份，BELLINI Pasta Pasta與MOLINO可享義大利麵「買大送小」！還加碼再送「三澧兒童套票」，內含44元MO-MO美食抵用金、小天丼券與雙品牌小義大利麵券等4張電子券，可使用至5月底。

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歡慶兒童節，三澧餐飲集團全台43門市號召親子用餐，4/1～4/5限5天推出兒童節優惠，只要帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，主打日式壽喜燒吃到飽的MO-MO-PARADISE，提供專屬小孩折扣，每位兒童用餐「現折44元」；獲「日本天丼金賞獎」肯定的天吉屋，成人點天丼/雙品/御膳/定食系列任一餐點，即招待兒童「炸蝦玉子小天丼」乙份；東京風義大利料理品牌BELLINI Pasta Pasta與義式品牌MOLINO，只要大人點任一口味義大利麵，就送兒童「同口味小份義大利麵」乙份。

▲MO-MO-PARADISE兒童專屬優惠，每位兒童現折44元再送套票。（圖／三澧企業提供）
▲MO-MO-PARADISE推薦人氣定番壽喜燒、濃郁鹽味豚骨與清爽蕃茄鮮蔬鍋。兒童專屬優惠，每位兒童現折44元再送套票。（圖／三澧企業提供）
▲天吉屋獨創三吃法「天幕御膳」，可一次到天婦羅、天丼、天茶泡飯。兒童節連假期間，帶小朋友點套餐即招待「炸蝦玉子小天丼」乙份。（圖／三澧企業提供）
▲天吉屋獨創三吃法「天幕御膳」，可一次到天婦羅、天丼、天茶泡飯。兒童節連假期間，帶小朋友點套餐即招待「炸蝦玉子小天丼」乙份。（圖／三澧企業提供）
業者還加碼再送「三澧兒童套票」，每套含有MO-MO-PARADISE美食抵用金$44 x 1張、BELLINI Pasta Pasta同口味小份義大利麵 x 1張、MOLINO同口味小份義大利麵 x 1張、天吉屋炸蝦玉子小天丼 x 1張，共4張電子券，不分平假日，使用期限為4/6～5/31。

另外，王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」，即日起至4/30，號召全國各地「郭」家人開鍋吃優惠！只要姓名裡有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的朋友，郭、國、果、過通通有，憑身分證、健保卡等相關有效證件到店消費，即可享「整桌套餐88折」優惠，每桌限用一次。

▲BELLINI Pasta Pasta推薦多人聚會套餐。兒童節連假期間，帶小朋友點任一口味義大利麵就送「同口味小份義大利麵」乙份。（圖／三澧企業提供）
▲BELLINI Pasta Pasta推薦多人聚會套餐。兒童節連假期間，帶小朋友點任一口味義大利麵就送「同口味小份義大利麵」乙份。（圖／三澧企業提供）
▲MOLINO「自製番茄肉丸蜂巢麵」，沾附更多的醬汁好入味。兒童節連假期間，帶小朋友點任一口味義大利麵就送「同口味小份義大利麵」乙份。（圖／三澧企業提供）
▲MOLINO「自製番茄肉丸蜂巢麵」，沾附更多的醬汁好入味。兒童節連假期間，帶小朋友點任一口味義大利麵就送「同口味小份義大利麵」乙份。（圖／三澧企業提供）
▲快拿出身分證！4月底前吃王品尬鍋，姓名有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音，都能消費整桌套餐享88折優惠。快約「郭」家人一起吃好康！（圖／王品集團提供）
▲4月底前吃王品尬鍋，姓名有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音，都能消費整桌套餐享88折優惠。（圖／王品集團提供）

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