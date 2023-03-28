兒童節吃MOMO壽喜燒！未滿12歲折44元　義大利麵買大送小

三澧餐飲集團4/1～4/5限5天推出兒童節連假優惠，只要帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽每位兒童「現折44元」，天吉屋點套餐即招待「炸蝦玉子小天丼」乙份，BELLINI Pasta Pasta與MOLINO可享義大利麵「買大送小」！還加碼再送「三澧兒童套票」，內含44元MO-MO美食抵用金、小天丼券與雙品牌小義大利麵券等4張電子券，可使用至5月底。
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歡慶兒童節，三澧餐飲集團全台43門市號召親子用餐，4/1～4/5限5天推出兒童節優惠，只要帶12歲以下小朋友至餐廳用餐，主打日式壽喜燒吃到飽的MO-MO-PARADISE，提供專屬小孩折扣，每位兒童用餐「現折44元」；獲「日本天丼金賞獎」肯定的天吉屋，成人點天丼/雙品/御膳/定食系列任一餐點，即招待兒童「炸蝦玉子小天丼」乙份；東京風義大利料理品牌BELLINI Pasta Pasta與義式品牌MOLINO，只要大人點任一口味義大利麵，就送兒童「同口味小份義大利麵」乙份。
業者還加碼再送「三澧兒童套票」，每套含有MO-MO-PARADISE美食抵用金$44 x 1張、BELLINI Pasta Pasta同口味小份義大利麵 x 1張、MOLINO同口味小份義大利麵 x 1張、天吉屋炸蝦玉子小天丼 x 1張，共4張電子券，不分平假日，使用期限為4/6～5/31。