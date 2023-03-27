爭鮮愚人節「神秘白飯」賣上癮？黑色「謎味盲盒」藏海味
4/1愚人節即將到來！爭鮮gogo獨家的愚人節「盲盒」限定商品，看似只有「整盒白飯」其實「飯裡藏鮮」，自2020年起，年年吃出驚喜。今年除了經典神秘白色版「謎の九宮格」，更打造了一團黑的「謎味大海賊」藏有滿滿海味。
記者蕭涵云/台北報導
2020年爭鮮gogo開賣的「謎の九宮格」，貌似只有「整盒白飯」，讓不少消費者以為在開玩笑，其實「飯裡藏鮮」，裝有鳳尾蝦、鮑魚、蟹風味棒、蛋絲、稻荷、燻鮭、夏夷貝、韓式海瓜子等好料。而今年更打造黑色版「謎味大海賊」，在一團黑的蒜香奶油墨魚飯下，搭配有一整隻的鹽燒魷魚、夏夷貝、鳳尾蝦、鮭魚等海味。
兩款愚人節限定商品，每盒120元，限定於爭鮮gogo外帶專門店販售，將於明天3/28上架，預計期間限定販售至4月中過後，讓大家體驗美食盲盒的趣味。
而爭鮮還推出寵物零食「鮪魚丁凍乾」，可就不是愚人節玩笑了。嚴選生食級鮪魚原肉製作，冷凍乾燥天然鎖鮮，無添加調味料及防腐劑，可當作零食直接餵食，或是將凍乾加水還原、及添加在食物或罐頭中，增加毛孩食慾。將在爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH都買得到。
另外，台灣壽司郎獨家聯名霸權動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，全台登場超萌安妮亞8款限定週邊商品，3個波段分別推出「夾鏈袋便條組」、「A5筆記本」及「可愛冷水杯」，數量有限，要搶要快。