安平飯店推春季料理 在地食材結合西式手法蹦出新滋味

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葉澤山表示，台灣最早的異國料理就是從安平開始，從荷蘭、日本、印尼及東南亞各國，過往迄今有不同國家的人聚集在此，也把異國飲食文化帶到安平來。因此台南不僅是小吃美食之都，異國創意料理在台南也不乏少見。看到主廚開發的創意料理結合許多台南在地食材，不僅減少碳足跡，也有助於台南農產的產銷，感謝飯店的用創作出來的料理不只好吃，在文化也是多層次，每一道菜都有故事，讓遊客不只嚐到台南的美味，也了解安平的歷史文化。
雅樂軒酒店的全日餐廳-充能站主廚吳泓昇表示，新菜色嚴選台南當地特色食材，以關廟鳳梨、下營黑豆豉、麻豆柚香沾醬、新化地瓜…等，運用西式烹調手法，打造更多樣化的餐點形式。例如其中一道「牛肝菌陳年老菜脯燉飯」，使用3小時小火慢燉熬煮雞高湯，選用15至20年發酵的陳年老菜脯，搭配牛肝菌煙燻味道達到完美的平衡，另外特別選擇營養價值最佳的台南16號糙米及西港的黑芝麻醬，反覆燉煮使其吸附滿滿的湯汁，完全是made in Tainan 的好味道。
今日葉澤山也當場示範一道「辣鳳梨植物肉披薩」，用當令的關廟鳳梨加入奶油炒香並拌入卡宴辣椒粉，酸甜圓潤的口感搭配添加了洋蔥、辣椒等辛香料風味的植物肉炭烤條，最後以200至220度高溫烙烤墨西哥薄餅，餅皮酥香口感搭配豐富的配料，入口咀嚼時散發出迷人的鳳梨香氣，甜中帶酸，唇齒留香。
台南觀旅局表示，適逢「漁光島藝術節」至4/16，歡迎大家一起來安平，參與豐富的藝術饗宴。更多活動請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。