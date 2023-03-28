劉亞仁染毒偵訊12小時後首度露面！鞠躬致歉「深刻反省」
現年36歲韓國最年輕「青龍獎影帝」劉亞仁（本名：嚴弘植），今年2月5日被爆非法施打牛奶針（丙泊酚），隨後又被爆疑似有大麻、古柯鹼、K他命等4種毒品反應，在神隱52天之後，昨（27）日一早劉亞仁憔悴現身警局到案說明。歷經12個多小時馬拉松式偵訊後，劉亞仁昨晚步出警局，首度在鏡頭前顫抖向大眾道歉，「支持、喜歡我的觀眾失望了，深刻反省、對不起！」但對案情仍然三緘其口，劉亞仁隨即在律師陪同下迅速離開警局。
娛樂中心/綜合報導
劉亞仁昨日面容憔悴，穿著白色打底衣、黑西裝赴警局應訊，在歷經12個多小時訊問後離開警局，被大批韓國媒體包圍。劉亞仁略顯緊張，聲音顫抖的向大眾鞠躬道歉，只自己「因為不光彩的事情站在這裡，對此深刻反省、對不起。」也對於神隱多日才出面強調「很抱歉這麼晚才表態。」另一方面，他也表達反省，強調自己過去陷入「個人行為不會對任何人有害的自我合理化」，「想將此次契機，視為往後活得更健康人生的機會！」
不過對於案情，劉亞仁僅說，已向警方表達立場並說明事實關係，但因為調查還在進行，暫時無法公開內容。隨後就在律師陪同下火速離開現場。
劉亞仁原本應該在上週五（3/24）就到警局接受調查，不過在前一天透過律師申請延期。從2月初爆出吸毒風波至今，劉亞仁完全消失從未對外界說明，演藝事業、形象一落千丈，也牽連許多演員、製作公司，影響多部作品，損失恐怕破百億韓元。據了解，為了擺脫吸毒法律責任，劉亞仁請了知名律師團幫忙辯護，更找來曾任檢察官11年的律師，加上該律師所屬的事務所內，還有當了28年檢察官、熟悉毒品法規的律師，加上先前申請延後偵訊，以及露臉後低姿態道歉，似乎開始為未來演藝之路先打預防針。
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