劉亞仁「染4種毒龜縮52天」首度現身！憔悴疲憊模樣曝光
36歲南韓最年輕「青龍影帝」劉亞仁（本名：嚴弘植）2月爆出非法施打過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），體毛被驗出丙泊酚、大麻、古柯鹼和K他命一共4種毒品陽性反應，演藝事業毀於一旦。南韓警方原本預定24日傳喚他到案說明，不過他卻透過律師表示要延期，龜縮神隱52天的他，今（27）日一早8點20分終於現身警局，模樣看起來相當憔悴，面對媒體不發一語，快速步入警局。
記者郭佩蓉/綜合報導
劉亞仁上月5日從美國返回韓國在機場遭逮，入境時被拔160根體毛驗毒，最後確定驗出丙泊酚、大麻、古柯鹼和K他命一共4種毒品陽性反應，涉嫌吸毒遭調查。他今日上午現身警局，也是涉嫌吸毒後首次露面，只見他面容憔悴，頭髮也留長不少，穿著白色打底衣、黑西裝快速步入警局，對於媒體提問不發一語，氣色、狀態都不比以往。
據悉，劉亞仁本該在本月24日就到首爾警察廳接受調查，不過在調查前一日，他透過律師申請延期，律師團當時發聲明表示：「傳喚日期實際上已變成公開傳喚，違背相關法規，律師同樣不會出席。」警方則認為這是一種拖延調查手段。他自2月爆出吸毒風波至今從未對外界說明，彷彿人間蒸發，演藝事業搖搖欲墜，形象一落千丈，也牽連許多演員、製作公司，影響多部作品，損失恐怕破百億元。他目前請了知名律師團幫忙辯護，更找來曾任檢察官11年的律師，加上該律師所屬的事務所內，還有當了28年檢察官、熟悉毒品法規的律師，似乎想盡全力擺脫目前窘境。
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