輔大陳若儀「本尊公開」傻眼！嗆讓小姑吃牢飯 網友打臉
流水席之亂燒了整整三個月之久，即便因為辦桌是很低俗的事情，已經讓該位準人妻跟未婚夫分手、跟未婚夫家吵翻，但這位準人妻「輔大陳若儀」似乎還有特定的堅持，不肯放過前夫家。近日繼被小姑公開「本尊照片」之後，輔大陳若儀火大反攻，嗆聲小姑要三天內道歉，不然一定讓她去吃牢飯，結果網友不以為意吐槽表示「不是妳先公開人家照片的？」
記者張嘉哲/綜合報導
輔大陳若儀日前在「匿名公社」貼文指出「之前發對話的時候，都會把頭貼打馬賽克，結果現在她直接公開我們兩個人的對話，這擺明是故意要洩漏我的個資，想請問是否有法界人士能解答，她能不能對小姑提告違反個資法或妨害秘密，若不公開跟我道歉我一定讓她去吃牢飯」。
只見這次貼出的對話，輔大陳若儀還是打給這無緣的小姑，但小姑並未接她電話，讓輔大陳若儀氣憤的說「妳給我接電話喔！妳分明是故意公開我的LINE頭貼的，我限妳3天內道歉，否則我一定要妳付出代價」言語間看出氣憤的情緒。
不過貼文一出，不少網友紛紛回應「.....？不是妳先公開別人照片的嗎」、「我看妳要瘋多久....還蠻舒壓的」、「先公開別人照片，妳要告也告不成」、「不是妳先公開人家在先的嗎？還要別人去肉搜她說剛好而已」、「流水席之亂巡迴場會不會巡演太久」、「拜託快點完結篇，比黑暗榮耀還要演欸」、「真的比八點檔還拖戲」。