姓關怎麼取名字？女得「這名」從小尷尬到大：謝謝爸媽

媽LINE群組緊張問「@ALL是誰」？女兒解答身分　眾全笑翻

▲LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。（示意圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

LINE是台灣人常用的通訊軟體之一，不僅可以拿來聯繫親友以外，現在也是許多人工作不可或缺的工具之一。然而近日，就有網友分享自己的媽媽在群組裡相當緊張的詢問「@ALL」是誰，結果親自解答之後，讓媽媽感到相當好笑，貼文也釣出不少天兵媽媽，笑翻許多人。

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一名網友在「Dcard」貼文指出媽媽突然標記家裡群組的全部人（@ALL），然後說這個人是誰，為什麼可以加進來我們家，誰家的媽媽也會這麼搞笑！」只見貼出的對話，媽媽看起來非常緊張的說「＠ALL這個是誰，我的手機我們家怎麼有這個」而該原PO只回應了一個貼圖表示「尷尬又不失禮貌的微笑」。

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▲不少媽媽都問過兒女同樣的問題，其實@ALL是標記所有人的意思，並不是指任何人。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛笑翻表示「媽媽真的太可愛！」、「我媽也是....剛創群組就問了」、「剛創群組時就發生這件事了....」、「我猜全台媽媽都會這樣笑死，因為太愛在群組＠子女了」、「超好笑，原來不只我媽那麼可愛」、「回去搜尋發現我媽也是這樣，真的太好笑了」。

然而說到這個「@ALL」的功能其實非常不受歡迎，不少人認為許多人濫用，明明不關自己的事情也要「＠ALL」非常煩人，而如果想要關掉這功能其實也是可行的！民眾只要在LINE主頁右上角點選「設定」，接著點選「提醒」的分類，將「標註提醒」關閉之後，這樣之後有人標註你或是用@ALL也不會跳出通知囉！

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