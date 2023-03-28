姓關怎麼取名字？女得「這名」從小尷尬到大：謝謝爸媽

咖啡廳為何倒了又狂開？眾揭「循環原因」　3巨頭擋很大

▲你是否發現家裡附近的咖啡廳經常開了又關，又換新店家再開呢？（示意圖／翻攝Pexels）
▲你是否發現家裡附近的咖啡廳經常開了又關，又換新店家再開呢？（示意圖／翻攝Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣咖啡市場廣大，根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣每年咖啡產值高達800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年都要喝到200杯咖啡，數量非常驚人。不過，近日就有網友討論，為何「路上咖啡廳一間倒了又開另一間？」不少人也都發現該現象，貼文引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「才住信義區幾年就發現，這邊咖啡店一直開一直開，然後沒多久就倒閉，又沒多久就又開一間新的咖啡店，除了星巴克、露易莎這種沒倒以外，咖啡店汰換率高到爆炸，生的比韭菜還快，不管是賣100、200一杯的，還是70、80一杯的都倒閉了，結果沒多久就又會有新的人來開，裝潢還會整個換掉超浪費，想問是什麼原因要這樣循環？」

▲（示意圖／Pixabay）
▲網友不解為何咖啡廳一間倒閉後又會立刻再開，無限循環讓人好奇原因。（示意圖／Pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛回應「門檻不高，太多人以為自己會成功，殊不知....」、「想創業，咖啡廳門檻最低，結果都失敗」、「想開咖啡廳的人很多，夢想很大但現實是殘酷的」、「租金、員工、器具幾種東西而已，跟飲料店一樣，創業門檻相對低，但競爭者太多」、「進入門檻超低，存活超難」、「低中高價位咖啡各有王者霸佔，新咖啡廳很容易下去吧，更何況不是連鎖品牌更難活」。

不少人認為開咖啡廳以「創業」角度來看，相對其他例如餐廳、工作室等等門檻來的低，不過由於台灣咖啡市場其實相當飽滿，平價包括超商咖啡、中間價位路易莎一堆品牌爭搶、高價位星巴克，其實在這種環境底下「沒做出差異化」非常容易被淘汰，否則現在開咖啡廳經營實屬不易。

▲7-11咖啡有價差？他買中熱拿要價75元，原來是「不可思議咖啡」精品咖啡。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣咖啡市場廣大，不過各價位的「代表性店家」已經相當飽和，新店家其實非常難突破。（示意圖／取自unsplash）

全家喝咖啡爽用「神買法」！外行不懂超虧　每杯秒差17元

7-11咖啡買錯虧大了！「暗黑陷阱」被抓包　眾認超難發現

狒狒死亡「誰准獵人開槍」？初步調查曝光　最重坐牢5年

媽LINE群組緊張問「@ALL是誰」？女兒解答身分　眾全笑翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀