咖啡廳為何倒了又狂開？眾揭「循環原因」 3巨頭擋很大
台灣咖啡市場廣大，根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣每年咖啡產值高達800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年都要喝到200杯咖啡，數量非常驚人。不過，近日就有網友討論，為何「路上咖啡廳一間倒了又開另一間？」不少人也都發現該現象，貼文引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「才住信義區幾年就發現，這邊咖啡店一直開一直開，然後沒多久就倒閉，又沒多久就又開一間新的咖啡店，除了星巴克、露易莎這種沒倒以外，咖啡店汰換率高到爆炸，生的比韭菜還快，不管是賣100、200一杯的，還是70、80一杯的都倒閉了，結果沒多久就又會有新的人來開，裝潢還會整個換掉超浪費，想問是什麼原因要這樣循環？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「門檻不高，太多人以為自己會成功，殊不知....」、「想創業，咖啡廳門檻最低，結果都失敗」、「想開咖啡廳的人很多，夢想很大但現實是殘酷的」、「租金、員工、器具幾種東西而已，跟飲料店一樣，創業門檻相對低，但競爭者太多」、「進入門檻超低，存活超難」、「低中高價位咖啡各有王者霸佔，新咖啡廳很容易下去吧，更何況不是連鎖品牌更難活」。
不少人認為開咖啡廳以「創業」角度來看，相對其他例如餐廳、工作室等等門檻來的低，不過由於台灣咖啡市場其實相當飽滿，平價包括超商咖啡、中間價位路易莎一堆品牌爭搶、高價位星巴克，其實在這種環境底下「沒做出差異化」非常容易被淘汰，否則現在開咖啡廳經營實屬不易。