真是納豆！必勝客推出「櫻花納豆比薩」：台日友好黏呼呼

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先用日式綠茶與納豆、日本壽司米巧妙融合，創作出獨一無二的「納豆烤茶飯」，再搭配必勝客經典莫札瑞拉起司，交融納豆後達到兩種香濃牽絲效果，好恐怖好獵奇。再滿滿加上章魚、花枝、蟹肉棒等人氣海鮮食材，淋上特製「山葵照燒醬」，最後撒滿酸甜爽脆的粉色櫻花蘿蔔片，「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」看似一片粉紅花海，回敬日本香菜草原。
還因應台日交流主題，加碼推出期間限定副食「大阪燒唐揚雞」，嚴選去骨雞腿肉製成外酥內嫩的唐揚雞，再搭配由日本煙燻鰹魚、味霖、昆布與醬油熬煮而成的經典濃厚大阪燒醬，再撒上會跳舞的柴魚片。兩款和風限定新品，即日起在全台必勝客門市限時限量開賣。
「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元，或可用定價780元搭配外帶「買大送大」、外送「買大送小」優惠，透過PK雙饗APP訂購，加碼再送好禮。「大阪燒唐揚雞」即日起至5/1，限時限量開賣，單點優惠價只要199元，還可搭配「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」與大份薯金幣，組成日系期間限定「納豆海鮮丼比薩唐揚雞套餐」，限時優惠價只要649元
另外，拿坡里炸雞專賣店即日起至4/17，限定炸雞「買1送6」！買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅，只要特價369元！拿坡里披薩.炸雞店即日起至3/31，點購「迷你炸雞餐」，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，炸雞「免費升級咔滋大雞腿」，重量多30%，限時優惠429元。