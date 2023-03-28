斷交宏都拉斯！「這國」離開台灣下場翻出　連總統都後悔

真是納豆！必勝客推出「櫻花納豆比薩」：台日友好黏呼呼

▲必勝客為了台日交流真的衝一波「納豆」，獵奇開賣「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，回敬日本香菜比薩。（圖／必勝客提供）
▲必勝客為了台日交流真的衝一波「納豆」，獵奇開賣「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，回敬日本香菜比薩。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客為了台日交流真的衝一波「納豆」口味！上週日本必勝客推出一款「香菜比薩」，香菜太多了像吃下一片草原，受到台灣網友注目，笑稱「跟台灣必勝客學壞了，並引起台灣必勝客親自留言「下週換我…」。今（28）日說到做到，必勝客獵奇開賣「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，回敬日本，主打氣味獨特養生食材、口感黏呼呼的納豆拌入海鮮丼飯，搭配濃郁起司並撒上粉櫻蘿蔔片花海，乍看好像很夢幻、看誰忍不住喊出「我臭了」，挑戰粉絲的膽量與胃口。

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台灣必勝客出奇招，獵奇口味無法擋，繼「香菜皮蛋豬血糕比薩後」，為了回敬日本香菜比薩，新推驚奇力作「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，把整碗納豆海鮮丼放到比薩上！

▲「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元。（圖／必勝客提供）
▲「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元。（圖／必勝客提供）
先用日式綠茶與納豆、日本壽司米巧妙融合，創作出獨一無二的「納豆烤茶飯」，再搭配必勝客經典莫札瑞拉起司，交融納豆後達到兩種香濃牽絲效果，好恐怖好獵奇。再滿滿加上章魚、花枝、蟹肉棒等人氣海鮮食材，淋上特製「山葵照燒醬」，最後撒滿酸甜爽脆的粉色櫻花蘿蔔片，「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」看似一片粉紅花海，回敬日本香菜草原。

▲「大阪燒唐揚雞」即日起至5/1限時限量開賣，單點優惠價199元。（圖／必勝客提供）
▲「大阪燒唐揚雞」即日起至5/1限時限量開賣，單點優惠價199元。（圖／必勝客提供）
還因應台日交流主題，加碼推出期間限定副食「大阪燒唐揚雞」，嚴選去骨雞腿肉製成外酥內嫩的唐揚雞，再搭配由日本煙燻鰹魚、味霖、昆布與醬油熬煮而成的經典濃厚大阪燒醬，再撒上會跳舞的柴魚片。兩款和風限定新品，即日起在全台必勝客門市限時限量開賣。

「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」限定搭配薄脆餅皮，單點優惠價399元，或可用定價780元搭配外帶「買大送大」、外送「買大送小」優惠，透過PK雙饗APP訂購，加碼再送好禮。「大阪燒唐揚雞」即日起至5/1，限時限量開賣，單點優惠價只要199元，還可搭配「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」與大份薯金幣，組成日系期間限定「納豆海鮮丼比薩唐揚雞套餐」，限時優惠價只要649元

另外，拿坡里炸雞專賣店即日起至4/17，限定炸雞「買1送6」！買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅，只要特價369元！拿坡里披薩.炸雞店即日起至3/31，點購「迷你炸雞餐」，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，炸雞「免費升級咔滋大雞腿」，重量多30%，限時優惠429元。

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