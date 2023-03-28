85度C董娘是明燈？專家曝這位董娘更狠「千元股跌剩200」
連鎖咖啡品牌85度C母公司美食-KY(2723)董娘上周五申報賣股，為「引進國際長期投資人」轉讓名下3463張股票，導致股價昨（27）直接跳空跌停至141.5元。股市分析師陳相州評論說，「在台股『女人的第六感』比機構研報更具參考價值」，他也點名曾有名董娘更狠「賣股後的一年內腰斬腰斬再腰斬，最後剩腳盤。」
記者徐銘穗/綜合報導
根據台灣證券交易所公開資訊，美食KY（2723）昨外資買進400萬2170股、外資賣出122萬7765股，股民在PTT澄清「美食KY董娘轉讓，真的是外資接走」。美食KY一早開盤小漲，上午9時漲至143.50，但10時許一度跌到140元。
85度C董娘賣股，導致股價海嘯慘崩。分析師陳相州昨在臉書「股添樂 股市新觀點」粉專發文，回顧過去一個月，這檔股票有10家機構一致看好，不過27日打入跌停，證明「在台股，『女人的第六感』比機構研報更具參考價值」。
陳相州還說，董娘賣股「這麼似曾相識的劇情，不禁令股民聯想到，曾經也有一檔千元股，在前董娘賣股後的一年內腰斬腰斬再腰斬，最後剩腳盤。」網友紛紛回應，點名是國巨董座陳泰銘前妻，「鼎鼎大名，1300變200的被套元件」。
網友看完紛紛留言，、「絕大多數的台灣人在玩股票是不看國際趨勢的」、「董娘都出手了，這明燈還不夠亮嘛？要不再拿把檯燈照照？看看上一次那個國.....家的巨人示範的多好」、「還是女人比較懂的掌握台灣經濟脈動」、「所有上市櫃公司的老闆們請盡量好好維持自己的婚姻狀態好嗎！」
事發在2018年7月3日，昔日股后國巨（2327）盤中創天價1310元，董座陳泰銘前妻李慧真即以盤後鉅額交易方式，賣出1.2萬張，以當天收盤價1045元計算，共套現120億元。即使陳泰銘開法說也沒用，股價從高空墜落，一路跌到300多元，隔年8月盤中甚至跌到低點203元，千金股從此不復相見，昨國巨股價收在533元。