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孫協志為「嚴重禿頭」嘗試偏方　後悔沒照顧好毛髮

▲孫協志曾為嚴重禿頭嘗試偏方。（圖／衛視中文台提供）
▲孫協志曾為嚴重禿頭嘗試偏方。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜、鍾怡婷/台北報導

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請孫協志、劉曉憶、張雁名及羅巧倫，上節目分享自己因為想太多，錯過人生重要決定的悔恨經歷。其中孫協志就曾為了禿頭困擾嘗試偏方，後來發現根本無效，才甘願去做頭髮諮詢。

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▲藝人上節目聊想太多後悔的事，左起為劉曉憶、孫協志、巴鈺、宇珊、曾國城、羅巧倫和張雁名。（圖／衛視中文台提供）
▲藝人上節目聊想太多後悔的事，左起為劉曉憶、孫協志、巴鈺、宇珊、曾國城、羅巧倫和張雁名。（圖／衛視中文台提供）
孫協志說有幾年時間掉髮嚴重到近乎禿頭，最嚴重時期發生在2009年，造成很大的困擾，他的髮質很細而且偏軟，20多歲時雖然髮量比同團的王仁甫、許孟哲明顯少很多，但自己沒有想太多，因為工作關係頭髮需要常燙染，他也不以為意。一直到因為外景節目錄影常下水，孫協志只要一下水起來，頭皮就明顯可見，其他團員看到後提醒他說：「感覺很嚴重。」孫協志說但因為當時5566工作幾乎滿檔，加上四個人裡面，他常帶著紳士帽造型現身，所以更沒有特別留意髮量的問題。

直到有次出國工作，飯店洗完澡後，孫協志發現浴室排水孔上蓋滿了毛髮，大吃一驚，認真照鏡子後發現問題嚴重到說：「我當下是真的快哭了！」髮量少到在陽光底下就看得到頭皮。孫協志現場也秀出2009年時候的照片，當時髮量少到瀏海都快不見了，頭頂幾乎快肉眼可見，那時非常懊悔當初為何沒有去正視頭髮的問題。

為了怕頭髮禿掉，孫協志開始嘗試很多偏方，生髮洗髮精、拿薑抹頭皮、避孕藥磨粉混在洗髮精等，孫協志還因為拿薑搓頭皮，搓到頭皮破皮發炎，所有偏方都試了無效，直到去做了頭髮諮詢，檢查後發現正常人的毛囊都有3根毛髮，但他的只有1根，而且毛囊還全都塞住，讓孫協志超後悔沒有提前好好照顧自己的毛髮。

為了頭髮傷神到已經覺得人生沒有什麼希望的孫協志，有一次在內湖某個立體停車場等拿車，有一個在做保養頭皮的老闆主動接近，問他要不要試試看他們公司產品，而這位老闆也成了孫協志帥氣再現的貴人。一旁的劉曉憶還想歪的問孫協志，有沒有告訴歷任女友不要抓髮抓得太用力，讓他害羞的笑說：「我是沒有考慮過這件事。」本集將於3月29日(三)晚上11點衛視中文台播出。

▲孫協志後悔沒有提前好好照顧毛髮。（圖／衛視中文台提供）
▲孫協志後悔沒有提前好好照顧毛髮。（圖／衛視中文台提供）
開業皮膚科醫生趙昭明提醒，生薑屬於辛辣的食材，塗抹在頭皮恐造成異位性皮膚炎、脫屑，導致毛囊受損，讓掉髮狀況更加嚴重；至於避孕藥抹成粉同樣不建議民眾嘗試，頭皮賀爾蒙以及雄性激素的分泌，不能靠塗抹而是要內服，目前受到FBA認可，有效治療脫髮的內服藥物有 Finasteride2.5mg （柔沛、波斯卡等），不過此類藥物容易產生副作用，因此建議尋求專業醫師評估後使用。

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