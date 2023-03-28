狒狒逃數天未傷人！他嘆「為何一定要抓？」 眾舉2原因
東非狒狒於桃園逃竄數日未傷人，最後卻因一槍命喪黃泉，開槍的林姓獵人供稱因擔心抓捕過程中出現攻擊民眾的行為，才會在經過「六福村」人員同意後扣動板機，可六福村強調同仁是聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無「同意開槍」一事，而最終結果還有待釐清。對此，就有網友詢問為何一定要抓到該隻狒狒，「為什麼不放著就好」，引起民眾討論。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示該隻狒狒逃亡時似乎有意避開人群，並認為單單一隻應該不會造成生態危害，可據現在的情況，已出動幾百人並花費兩個星期在捕抓牠，佔盡社會、媒體資源，已大大超出那幾顆被狒狒吃掉的菜的成本，他疑惑「為什麼不放著就好？狒狒又不會無性生殖」。
對此，網友認為必抓的主因有二，第一是靈長類動物恐患猴痘，讓牠逃竄於社會恐有散播病毒的危險；第二是東非狒狒具有攻擊性，雖目前未有傷人情事發生，但不保未來是否會因為驚嚇或飢餓做出危害行為，「不處理，狒痘出現在台灣怎麽辦？」、「狒狒有攻擊性，這樣好嗎？」、「就不要到時候有小朋友被攻擊」、「不處理到時候有人死傷又罵政府怎麼不去抓，要國賠」。
今（28）日上午9點，狒狒遺體已從桃市府動保處出發，將先送往台北市立動物園進行抽血、檢驗DNA、拍攝X光，之後再轉送淡水農委會家畜衛生試驗所進行解剖，調查狒狒死因。桃市府農業局局長陳冠義、動保處長王得吉等人，在狒狒離去前送上花束、鞠躬哀悼，對狒狒之死表達「深深的遺憾」。