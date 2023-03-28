好市多「98吋超大電視」賣26萬！買家現身：下場超尷尬
好市多（Costco）以多樣化且大份量的商品深獲民眾喜愛，許多人有事沒事便會去挖寶，近日就有人發現店內賣有一台要價近26萬的98吋超大電視，這讓他好奇「都誰在買？」，發文後果然釣出買家，並透露自己購買後遇到的「尷尬情境」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，表示近日逛好市多時看到一台正在展示的超大電視，規格是98吋4K，價格為259,999元，他認為這般大的螢幕確實能撐起這個價錢，只是若購買了實在沒有地方放，於是詢問是否有人買過85吋以上的電視，「這麼大的電視，將近百吋，都誰在買？」。
這台超大電視吸引住眾人目光，認為「以前家裡有放投影機的人吧」、「客廳大的」、「這沙發要擺多遠？」、「投影機的畫質，悲劇」、「接待所那種吧？總不可能接待所用投影機」。
有人點出，買它除了錢包及家都要夠深夠大外，怎麼運送也是個問題，「說真的，這麼大上電梯、樓梯也有難度，要不是在一樓，怎想都得請吊車」、「98吋，9成9的家都進不去」，果不其然有買家現身留言區「我啊，客廳550公分寬」，其中一位分享運送過程，「買了，結果電梯放進不去、大門也進不了，要叫吊車拆落地窗從陽台吊進來」。