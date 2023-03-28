全球第2大啤酒廠徵人！薪水4萬以上　邊工作邊無限喝啤酒

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海尼根指出，因應公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，在總計18個月的培訓過程中，入選者無論原所屬任何部門，都一定要花2至4周的時間在業務和供應鏈單位學習。此外每位入選者都有職場導師陪伴、提供諮詢，以獲得全方位更積極的職涯學習與發展機會。
海尼根總經理吳建甫Jeff表示，「海尼根台灣放眼的是全球職缺、培養國際性人才。」儲備幹部只要在受訓的一年期間表現優異，最後結業任務就有機會飛往海尼根布局全球的其他國家，拓展多元國際視角。
過去六年間，海尼根台灣就像是亞太區的人才孵化器，總計輸出及輸入的海外人才有40人之多，輪調國家包含荷蘭、新加坡、馬來西亞、 日本、南韓、紐西蘭、菲律賓、越南、泰國、中國大陸、斯里蘭卡，甚至所羅門群島和巴布亞紐幾內亞都有員工不畏挑戰，開創人生新局。
海尼根台灣儲備幹部計畫往年平均年錄取率為2%，競爭相當激烈。今年台灣儲備幹部計畫預計招募2-5人，即日起開放報名至4月30日止，可上人力銀行網站或海尼根台灣LinkedIn專頁。在公司福利部分，辦公室裡有升降桌，站著、坐著上班都可以，還附帶高級吧檯與啤酒無限暢飲。
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