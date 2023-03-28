輔大陳若儀「本尊公開」傻眼！嗆讓小姑吃牢飯　網友打臉

全球第2大啤酒廠徵人！薪水4萬以上　邊工作邊無限喝啤酒

▲全球啤酒大廠海尼根公開招募台灣儲備幹部，薪資達4萬元。（示意圖／業者提供）
▲全球啤酒大廠海尼根公開招募台灣儲備幹部，薪資達4萬元。（示意圖／業者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全球第2大啤酒廠海尼根（Heineken N.V.）公開在台搶人才，即起鎖定全台大專院校、畢業在即的社會新鮮人，預計招募5名台灣儲備幹部，經常性薪資達4萬元，完成受訓後還有機會輪調前往海尼根海外13國辦公室工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
海尼根去年收購三洋維士比集團旗下子公司台灣龍泉鑽興業位於屏東縣內埔鄉的啤酒廠生產啤酒，成為台灣第1家國際啤酒釀酒商。今年台灣儲備幹部計畫首次前進校園招募新血，陸續在政大、台大各校舉辦多場說明會，開始搶人作戰，申請資格為台灣人、工作經驗不超過3年、國內外各大專院校不限科系。

▲全球啤酒大廠海尼根公開招募台灣儲備幹部。（圖／海尼根提供）
▲全球啤酒大廠海尼根公開招募台灣儲備幹部。（圖／海尼根提供）
海尼根指出，因應公司「點對點」供應鏈能力的營運模式轉變，在總計18個月的培訓過程中，入選者無論原所屬任何部門，都一定要花2至4周的時間在業務和供應鏈單位學習。此外每位入選者都有職場導師陪伴、提供諮詢，以獲得全方位更積極的職涯學習與發展機會。

海尼根總經理吳建甫Jeff表示，「海尼根台灣放眼的是全球職缺、培養國際性人才。」儲備幹部只要在受訓的一年期間表現優異，最後結業任務就有機會飛往海尼根布局全球的其他國家，拓展多元國際視角。

過去六年間，海尼根台灣就像是亞太區的人才孵化器，總計輸出及輸入的海外人才有40人之多，輪調國家包含荷蘭、新加坡、馬來西亞、 日本、南韓、紐西蘭、菲律賓、越南、泰國、中國大陸、斯里蘭卡，甚至所羅門群島和巴布亞紐幾內亞都有員工不畏挑戰，開創人生新局。

海尼根台灣儲備幹部計畫往年平均年錄取率為2%，競爭相當激烈。今年台灣儲備幹部計畫預計招募2-5人，即日起開放報名至4月30日止，可上人力銀行網站或海尼根台灣LinkedIn專頁。在公司福利部分，辦公室裡有升降桌，站著、坐著上班都可以，還附帶高級吧檯與啤酒無限暢飲

▲在公司福利部分，還附帶高級吧檯與啤酒無限暢飲。（圖／翻攝104人力銀行網站）
▲在公司福利部分，還附帶高級吧檯與啤酒無限暢飲。（圖／翻攝104人力銀行網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

什麼科系難讀又難找工作？眾曝「地獄魔王」：能畢業爽歪

快訊／Toyz飲料店「日賣1600杯」急徵才！回應違建爭議了

房貸補貼每戶3萬！QA懶人包快速看：申請、發錢時間出爐

好市多1公斤金條再度上架　11天狠漲「近7萬元」：賺很大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀