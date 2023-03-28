外送員帳號被盜！竊賊「狂跑單賺3千多」 眾愣：太勤奮
外送行業發達，不少人會在正業之餘跑單賺外快，近日便有外送員上網抱怨自己的外送帳號被盜，好不容易登上去後發現，那位帳號竊賊竟用他的帳號跑了好多單，賺進3645元，這奇葩的行徑令眾人非常傻眼：「也太勤快了吧！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員薪情分享及問題討論區(台灣TAIWAN)》發文，說明自己的外送帳號在前幾天被盜，登錄後發現對方竟用他的帳號跑了很多能當面取錢的現金單，並在兩個凌晨賺進3,645元，原PO直呼「準備去報案…為啥會有人想跑別人的帳號領貨款？」。
眾人看完後不禁笑了出來，調侃道「勤奮的罪犯」、「盜帳號賺辛苦錢啊！！難得這麼腳踏實地的罪犯！如果中途車禍又沒有保險理賠真的是很努力的更生人」、「他也很辛苦耶，看到信用卡單，要先騎過去轉單...」、「超強的耶，客人不知道送餐的居然還是小偷...偷的不只是帳號，還要親自完成送餐才能偷到錢XDDD」。
有人則疑問「這也不算偷吧？他只是利用你的帳號，自己努力跑單賺錢。至於他為何拿你帳號跑，可能是他有前科，無法申請良民證跑581吧」，不過有內行人解答，外送員接現金單並拿到現金後，這些錢是必須繳回公司的，而帳號竊賊則是直接拿走整筆錢，當然違法，而原PO也已報警做筆錄，希望能儘快找到這位帳號小偷。