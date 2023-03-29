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貳樓推吃粗飽套餐！飯量雙倍再搭4顆蛋　飲料開放無限喝

▲《做工的人》電影版將上映，貳樓即日起開賣「吃粗飽套餐」，雙倍飯量搭配4顆荷包蛋，還送限量結冰水及檳榔造型軟糖。（圖／翻攝自貳樓FB）
▲《做工的人》電影版將上映，貳樓即日起開賣「吃粗飽套餐」，雙倍飯量搭配4顆荷包蛋，還送限量結冰水及檳榔造型軟糖。（圖／翻攝自貳樓FB）

記者蕭涵云/台北報導

《做工的人》電影版即將要上映，特別與「做菜的人」貳樓餐廳聯名，即日起至4/9開賣「吃粗飽套餐」，售價390元，裝有滿滿雙倍飯量搭配4顆荷包蛋，還送限量貳樓「結冰水」；憑電影票根嗑聯名吃粗飽套餐，還可以兌換只送不賣的「檳榔」造型軟糖，引來粉絲笑瘋吶喊「好想監工」。

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貳樓餐廳即日起至4/9，因應聯名《做工的人》電影版推出「吃粗飽套餐」，笑稱「再苦，也要做菜給你吃」，要大家吃飽好上工，大玩幽默哏。滿滿裝有雙倍飯量搭配4顆荷包蛋，還可飲料無限續杯，並送限量貳樓「結冰水」；於上映3/31當日，門市內用並完成指定任務，還可獲得隱藏餐點（贈完為止）。

▲呼應聯名電影《做工的人》，貳樓搞笑稱自己是「做菜的人」（圖／翻攝自貳樓FB）
▲呼應聯名電影《做工的人》，貳樓搞笑稱自己是「做菜的人」（圖／翻攝自貳樓FB）
而4/7前只要點聯名「吃粗飽套餐」憑電影票根，則可兌換只送不賣的貳樓嚴選限量檳榔造型軟糖，可愛又有趣。引來粉絲笑瘋吶喊「好想監工」；更有鐵粉不惜公開自己食量極大，留言讚爆「打包回家的部分還可以裝滿2個碗公，好扯😂」。

▲貳樓「吃粗飽套餐」390元。（圖／貳樓提供）
▲貳樓「吃粗飽套餐」390元。（圖／貳樓提供）
另外，爭鮮gogo則再度推出獨家的愚人節「盲盒」限定商品，看似只有「整盒白飯」，其實「飯裡藏鮮」很有料。今年除了經典神秘白色版「謎の九宮格」，更打造了黑色版「謎味大海賊」，在一團黑的蒜香奶油墨魚飯下，藏有一整隻的鹽燒魷魚、夏夷貝、鳳尾蝦、鮭魚等海味。

▲貳樓「吃粗飽套餐」，還送限量結冰水以及檳榔造型軟糖，讓粉絲笑說「老闆hen台」。（圖／翻攝自貳樓FB）
▲貳樓「吃粗飽套餐」，還送限量結冰水以及檳榔造型軟糖，讓粉絲笑說「老闆hen台」。（圖／翻攝自貳樓FB）
▲黑色版「謎味大海賊」120元（圖左與圖下）、白色版「謎の九宮格」120元（圖上與圖右）。（圖／爭鮮提供）
▲黑色版「謎味大海賊」120元（圖左與圖下）、白色版「謎の九宮格」120元（圖上與圖右）。（圖／爭鮮提供）

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