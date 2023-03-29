便當店「加2字」價格狂飆！人氣卻不減反增 無奈現象曝
你也會被商品名稱吸引嗎？有網友發文表示，自己公司的午餐通常會統一請總機小姐幫忙訂購，而附近有家開很久的便當店叫「XX烤肉飯」，內容物是烤肉片、雞腿、排骨等等，價格大約在90元左右，平常多是男生在叫這家，可後續該店裝潢並改名加入「韓式」二字後，女同事對它的興趣直線升高，令其疑惑：「這是不是便當店的流量密碼？」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，說明今年過年後，該家「XX烤肉飯」改名為「XX韓式燒肉便當」，菜單內容物完全一樣，僅是多加「甜甜的醬」和灑芝麻，便當價格就直接爆增至125元起跳，原PO自此開始很少吃這家，可該店人氣卻相反地越來越旺，而且許多女同事也開始點這家，他還聽到有女生說：「最近新開那家韓式燒肉飯很好吃」，令其相當不解，明明只是舊店改名漲價罷了。
當原PO告知女同事該店只是「舊瓶新裝」，對方回應其實自己以前一次都沒點過，但如今看到店名含有「韓式」二字，就開啟了想嘗試的興趣，原PO便疑惑女生是不是對「韓式」兩字沒有抵抗力，「這是不是便當店的流量密碼？」
文章發出後引起討論，眾人認為這現象不分男女都會出現，「迷妹對韓國歐巴的意淫加成，難吃也要哭著說好」、「女生不就韓式，男生偏好日式？」、「沒，對焗烤跟義大利麵比較沒抵抗力」、「家裡附近的便當店改名成日式食堂也漲了五成，生意更好了」、「冠『日式』的很多都是台式，而且也不好吃」、「加個韓式、日式、義式、法式哪怕你料理分明是台式的，都還是會有人買」。