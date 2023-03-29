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釀台鐵普悠瑪18死事故　司機員尤振仲遭判撤職並停用4年

▲普悠瑪司機員尤振仲（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲普悠瑪司機員尤振仲（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故，肇事司機員尤振仲因超速釀18死、逾200人輕重傷，日前遭判4年6月定讞。在行政責任部分，交通部將尤移送懲戒。經懲戒法院懲戒法庭審理後，今（29）日判決尤振仲撤職，並停止任用4年。

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2018年10月21日下午4時許，主風泵已故障的6432次普悠瑪列車在駛入新馬站前彎道，因尤振仲一直沒有發現列車故障主因是主風泵，反誤認是自動防護系統（ATP）異常導致列車13次減速、停車，在普悠瑪失速出軌前，他關掉ATP急煞仍救不回時速高達141公里的「失速列車」出軌翻覆。

有8節車廂翻覆、擠壓成W字形，釀18死、逾兩百人輕重傷。其中，北上參加婚宴的台東董家17人出遊，就有8人罹難。

刑事部分，法院認定，尤振仲貿然關閉ATP系統、致列車超速釀重大死傷，依過失致死罪判處4年6月定讞。

另外，交通部提出行政責任調查報告、運安會的事故調查報告、傾斜式列車出庫檢查表等，將尤振仲移送懲戒法院。

儘管尤辯稱，他在事故中已盡力尋求支援協助，排除列車故障，沒有超速駕駛，仍不幸發生憾事，難謂有違失等語，但懲戒法院認為，尤的違失事實，事證已明確，辯稱不足採信，判決撤職，並停止任用4年。

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