蛋蛋不再哀愁！桃園好心人捐蛋600斤助弱勢

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曾德慈表示，之前雖然想要捐贈雞蛋幫助需要的人，但因為不了解有哪些單位可以贈送，又怕萬一沒有送到真正需要的弱勢族群手中，後來得知楊朝偉平時就有服務弱勢機購，因此主動打電話到服務處詢問，很高興能透過自己信賴的平台成功促成這次的贈蛋行動。
楊朝偉表示，春節以來缺蛋議題就吵得沸沸揚揚，雞蛋是最容易取得的優質蛋白質，但政府卻遲遲未能解決缺蛋問題，導致雞蛋價格不斷攀升，嚴重影響經濟弱勢族群採購蛋白質的選擇，叫人於心不忍。
楊朝偉說，聽到曾德慈來電表達捐贈雞蛋意願後，立刻請服務處同仁聯繫桃園多家教養院、日間托育中心及華山基金會安排轉贈事宜，就是希望經濟弱勢或行動不便的朋友們，可以盡早獲得雞蛋，補充需要的營養。
楊朝偉表示，經過這次捐贈雞蛋的經驗後，發現到有些善心人士想要行善卻苦無方向，因此，服務處願意扮演「善心媒合平臺」，若有個人或企業想捐贈大量物資給經濟弱勢朋友，歡迎與服務處聯絡，擴大服務功能。
今日捐出的600斤愛心雞蛋，將分送給多家弱勢機構，包括桃園市私立祥育啟智教養院、台灣省天主教會新竹教區附設桃園市私立天使發展中心、桃園市身心障礙者恆愛日間托育服務中心、桃園市私立寶貝潛能發展中心、台灣省私立八德殘障教養院建國院區及永豐院區。同時也委請華山基金會轉贈雞蛋給其下16個天使站點，預計可供將近1500位朋友享用。