愛車17年開160萬公里都沒壞！原廠再送1台 駕駛曝秘訣
俗話常說「買車容易養車難」，汽車被許多人視為消耗品，只要一落地，價值就會大打折扣，後續保養、維修更常搞得許多車主心煩。不過在國外，就有位車主的休旅車，在17年間「跑160萬公里」才因故無法行駛，甚至讓豐田甚至直接奉上1輛最新款，消息引發車界關注。
記者潘毅/綜合報導
綜合外媒報導，家住美國佛州的車主米勒（Mark Miller），在2006年時購入豐田當時剛推出的新款Highlander休旅車，平時工作上班都依靠它，同時也小心翼翼的駕駛同時也定期保養，就一直開到2022年都還沒有壞掉，里程數在17年累積破了160萬公里（100萬英里）。
沒想到2022年9月時，佛州受到伊恩颶風重創，導致米勒這輛跑了160萬公里的愛車也遭殃。而當地的豐田經銷商，得知此消息後，也立刻決定贈送米勒一輛要價4萬3千美元的新款的Highlander Hybrid車款(約新台幣131萬)。
原來在過去17年間，米勒都會定期讓之前那輛老車回原廠保養，而車廠為了感謝這位忠誠的顧客，同時也對於能跑超過160萬公里的老車相當有研究興趣，才決定要送上一輛新車做交換。而米勒受訪時也被問到，究竟是如何讓一輛車能行駛超過160萬公里的？他則笑稱「永遠不要忘記更換機油」。