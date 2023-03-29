9大品牌炸雞買1送1 兒童節國小生憑100分考卷免費喝飲料
炸雞控看這！「豆府餐飲」清明兒童連假推出「9大品牌炸雞買1送1」，4/3～4/5限3天吃好康！4/4兒童節當天，涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家4品牌加碼，國小生憑100分考卷，就能免費喝手標泰式奶茶、奶蓋珍珠綠茶、香柚可爾必思等飲料。
記者蕭涵云/綜合報導
韓式餐飲集團「豆府餐飲」，4/3～4/5限3天推出清明兒童連假優惠，號召旗下「9大品牌炸雞買1送1」！涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家、韓姜熙的小廚房，只要單點任一份炸雞，刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼結帳，4/10當日可獲得「免費炸雞電子兌換券」乙張。
主打銅盤烤肉吃到飽的「銅盤」，則推出兩人同行，贈「免費升級韓式炸雞吃到飽」電子兌換券乙張。而「飛機河粉」、「阿達師五星麵舖」2個品牌，凡點購主餐就送「越南炸雞」、「椒麻口水雞」料理兌換券，各國風味炸雞通通划算吃起來。
而4/4兒童節當日，涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家4大品牌還加碼，國小生憑100分考卷到全台門市用餐，即可「免費請喝飲料一杯」。涓豆腐指定98元飲料，有香柚可爾必思、石榴氣泡醋飲、白葡萄氣泡飲、奶蓋珍珠綠茶；而帕泰家的98元指定飲品，除了最受歡迎的手標泰式奶茶，還有百香果、芒果、柳橙等不同口味的水晶蘇打可選。
另外，即日起至4/17，拿坡里炸雞「買1送6」！拿坡里炸雞專賣店限定，買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅，只要特價369元！拿坡里披薩.炸雞店即日起至3/31，點購「迷你炸雞餐」，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，炸雞「免費升級咔滋大雞腿」，重量多30%，也有限時優惠價429元。