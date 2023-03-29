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買「2片Lady M蛋糕」只花158元！男感動女友　真相卻扯翻

▲有位男子透露自己僅花100多百元，就讓女友吃到「2片Lady M蛋糕」，真相曝光卻讓全場網友火大。（圖／臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）
▲有位男子透露自己僅花100多百元，就讓女友吃到「2片Lady M蛋糕」，真相曝光卻讓全場網友火大。（圖／臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）

記者潘毅/綜合報導

美國知名糕點品牌「Lady M」自從來台展店後，就深受大量甜食族的愛戴，許多人甘願花上長時間排隊，就為了吃到一塊千層蛋糕。不過近期就有位男子透露，自己僅花1百多元，就讓女友吃到「2片Lady M蛋糕」，而真相曝光卻令全場網友火大了。

一位男子在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》透露，女友最近一直吵著要吃知名品牌「Lady M」的千層蛋糕，讓他有些無奈，且平時自己都遵循「省錢一哥」的生活原則，自然不會想去排隊買要價不斐的名牌蛋糕。

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而近期剛好看到同事有買外帶的「Lady M」蛋糕，對方吃完後，原PO便開口向對方要了外盒，之後就跑到超商買了兩個79元的千層蛋糕裝入，放進家中冰箱。而女友回到家後，一看到冰箱內的驚喜，更忍不住大喊「你怎麼對我那麼好」，嘴角甚至上揚到快碰到眼睛。

▲原PO好奇「Lady Ｍ千層蛋糕不便宜，為何超夯」，貼文一出，也有內行網友抖出關鍵。（圖／翻攝自Lady Ｍ台灣官網）
▲真正的「Lady Ｍ千層蛋糕」一片就要價台幣270元。（圖／翻攝自Lady Ｍ台灣官網）
不過詳細過程曝光後，多數人卻在留言處嚴厲指責「欺騙還沾沾自喜，看不懂了」、「節儉跟吝嗇不一樣」、「男人總是在自作聰明上沾沾自喜」、「我身邊也有人做過類似的事情，打腫臉充胖子還不如老老實實」、「東西差很多，而且很容易被發現，被發現丟失更重要的信任感而已」。

▲許多民眾認為事主的行為相當不妥，甚至已經達到欺騙女友的程度。
▲許多民眾認為事主的行為相當不妥，甚至已經達到欺騙女友的程度。（圖／臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）

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