LINE被封鎖怎判斷？曖昧男「1資訊」消失 她心碎揪新招
網路時代已經到來，多數民眾日常早已經不能沒有智慧型手機，而在台灣，幾乎所有民眾都會使用LINE來通訊。近期就有女子發現「新招」能判斷LINE是否遭對方封鎖，詳細實測過程也引發討論。
記者潘毅/綜合報導
一位女子在論壇Dcard上發文提到「發現LINE被封鎖的新招」，提到近期跟曖昧男聊天時，對方突然說有幾天無法回訊息，她卻無意間發現對方主頁的生日區塊不見了。
「他不是一個愛改東西的人」充滿疑惑的原PO找來朋友進行實測，結果發現，原本主頁有設定生日的人，若進行封鎖的話，被封鎖一方會看不到生日了。
由於過去追查是否被封鎖的招式都是打電話、送貼圖等等互動式的方法，「萬一沒有被鎖就很尷尬了」，而測出這個結果的原PO也有些無奈。
《NOWnews今日新聞》記者也實際測試，若朋友進行封鎖後，被封鎖方打開主頁，會發現原本設有生日的區塊真的變成一塊空白，但這方法也僅限用來判斷原本有設定生日的對象。
此外，過去就流傳已久的「贈送貼圖」判斷是否被封鎖方式，經實測依然有效，記者找了朋友未擁有的貼圖進行贈送，若對方已封鎖，則會顯示「抱歉，您無法贈送此套組，對方已經擁有這組貼圖」。