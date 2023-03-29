買環保杯半年爽回本！咖啡族再爆「隱藏優惠」：省了4500
自去年7月起台灣環保新制上路，民眾自備環保杯到飲料點、速食店等指定通路，就能享有5元折扣。而這項政策上路近9個月後，有民眾就分享自己「環保杯回本」的喜悅，甚至還引出咖啡愛好者分享隱藏優惠。
記者潘毅/綜合報導
「大家用環保杯省了多少錢？」原PO於論壇PTT上分享喜悅，去年9月他購入了一個384元自備彈跳吸管的環保杯，而直到昨（28）日，他終於使用環保杯買了第77杯手搖飲，共省下385元，過了半年成功回本了。
隨後原PO笑稱「這就是小資窮學生的快樂，因為太喜歡杯子和吸管，還多喝了很多水」，同時也好奇「省五塊政策上線到現在，大家都省了多少錢？」
文章下方也引來許多人分享經驗「我持續用環保杯5年，在還沒有折扣時就使用了，粗略算一下應該早就回本了」、「省很多～現在一杯折5元更有感」、「最近也有在用環保杯跟環保餐具拿去包便當， 老闆還會多送一道菜」、「我用五年了，真的不知道省多少杯子」，甚至還有咖啡族加碼分享優惠「我租全家循環杯大概省了快4500元，現在都有租杯子拿鐵半價，無法不喝咖啡的人，選半價更划算」。
而根據全家官網顯示，在今年3月8日至5月30日再推出「響應循環享優惠」活動，只要借用「塑環真循環杯」，就可享特濃拿鐵大杯半價優惠。