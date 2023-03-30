遠雄唯一男人魚爆紅！表演電到海牛：不只亂入還緊貼抱住

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和在海裡自學時不同，瑋瑋花了不少時間調整自己的速度和柔軟度，更適應遠雄海洋公園的環境，「把速度放慢，就能呈現比較美的一面」。由於人魚表演最理想的憋氣長度約1分鐘左右，他點出最困難的關鍵，是要在水下擁有自然的表情，「像真的在水裡生活一樣，不能有憋氣的感覺」；不只會受水的深度和水壓影響，「連心情也會影響憋氣，如果心跳很快的話，也無法憋氣太久」，甚至一緊張就會想換氣。
揣摩人魚有什麼訣竅？瑋瑋透露自己會想像玻璃外「有自己想見的人、或是喜歡的人在看你」；記者現場直擊看到海牛「小牛」，頻頻「超萌亂入」人魚表演，彷彿愛上人魚王子般，跟前跟後地還緊貼著抱住瑋瑋，甚至連瑋瑋浮出水面換氣時，仍默默深情守候在他身旁。對此，瑋瑋倒是回應，除了馴獸師，其他人是不能觸碰海洋生物的；還坦言表演過程中，打到夥伴或揮到水裡其他生物，「其實都還蠻常發生的」，只是在水裡動作都慢慢的，看起來其實不會很明顯。
美人魚看起來美麗，但瑋瑋卻說可能稱不上太夢幻的工作，因為背後需要付出極大心力，和演出的同事培養默契，可是「從動作到心態都需要調適」；透露還曾因為太享受在水中的感覺，而一時忘記還在表演，笑著說「要認真工作才行」。其實求好心切的瑋瑋，還給自己很大的壓力，一直積極尋找身為男人魚可以參考的動作與表情，想挖掘自己的特色展現個人風格，連細節都不想放過；平時也積極運動健身，希望在遊客的手機或相機裡，留下的都是最美的體態。
但畢竟是真心喜歡的事，瑋瑋老實說，不像以前在百貨業服飾品牌當櫃哥時，「會一直倒數還有時間多久下班、剩幾天就放假」。參與人魚表演半年的他，「每天都還是很期待上班」。甚至說若不是需要浮出水面呼吸，希望能一直都待在水裡，「真正當一隻魚」。當感到自己「姿態很古溜，具備流暢度時」會感到很開心；如果做出很美的浮泡，或厲害動作獲得觀眾掌聲，也會相當有成就感。爆紅的瑋瑋，IG上也常收到網友詢問「今天有上班嗎？」透露受訪當天，休息時間走出園區時，遇到遊客被認出來要求合照，他還有點不好意思說「可是我是人類的樣子」。
瑋瑋還喊話「真的有人魚靈魂住在你身體裡、對人魚有興趣的朋友，可以都來嘗試」。遠雄海洋公園4年前便曾和俄羅斯舞者合作表演引起轟動；後來業者認識台灣自由潛水的專業玩家，進而組成全台灣籍的人魚舞者，未來將會成立台灣第一個人魚學校並開放招募。目前遠雄海洋公園，最熱門的便是「水獺館」、「海獅劇場」與「2.0版人魚實境表演」。
花蓮遠雄悅來大飯店20週年迎接全新改裝，實現真的在飯店裡奢華露營的夢想，大人小孩都玩瘋的上下舖山海帳篷房，房內還可欣賞星空電影院。並正式結合遠雄海洋公園成為遊戲鏈，入住飯店都能一起遊玩。遠雄海洋公園也改裝完成擁有光影海洋體驗的「探險島水族館」；「燈塔主題咖啡」為全台第一家遊樂園，提供專屬設備及咖啡豆、現點現做的星巴克咖啡。並全新打造「乘風破浪」、「海洋嘉年華」2項遊樂設施，20週年「Shining On!閃亮新未來遊行」及「水晶城堡魔法主題區」；打造「水母萬花筒」、與「海底探險家」的「全新海底王國」，則預計暑假完工見客。