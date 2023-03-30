6000怎花最賺？全家爽變1萬2000元　送咖啡、奶茶買1送1

康青龍買1送1連喝6天！手搖店「連假猜拳贏」也有買1送1

▲康青龍「買1送1」明起喝6天；清明連假，未滿12歲以下小朋友到功夫茶門市猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員也有「手搖飲買1送1」優惠。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲FB）
▲康青龍「買1送1」明起喝6天；清明連假，未滿12歲以下小朋友到功夫茶門市猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員也有「手搖飲買1送1」優惠。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲FB）

記者蕭涵云/綜合報導

清明連假康青龍「買1送1」明起喝6天！康青龍3/31～4/5快閃「童享好康」，APP會員領券買「芋圓相思鮮奶茶」免費贈送「碧玉茉莉綠茶」，最高6天獨享買6送6。4/1～4/5連5天，未滿12歲以下小朋友到功夫茶門市猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員也有「手搖飲買1送1」優惠。別忘了今起星巴克也爽喝2天「買1送1」

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康青龍APP領券「買1送1」爽喝6天！康青龍3/31～4/5連續6天，祭出「童享好康」快閃優惠，APP會員凡購買「芋圓相思鮮奶茶」1杯，即可免費贈送經典熱銷「碧玉茉莉綠茶」1杯，每人每天可領1張，最高獨享「買6送6」。

▲康青龍明起APP領券「買1送1」喝6天。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲）
▲康青龍明起APP領券「買1送1」喝6天。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲）
未滿12歲以下小朋友猜拳，「剪刀、石頭、布」贏手搖飲「買1送1」！清明連假4/1～4/5連5天，小朋友（12歲以下）到功夫茶門市，和店員猜拳「剪刀、石頭、布」，贏得遊戲即可獲得購買「黑糖波霸純鮮奶(L)」送「百香羅勒子(L)」的買1送1優惠。功夫茶經典的鮮奶搭配濃郁的Q彈黑糖波霸，香醇越嚼越香；搭配酸酸甜甜的百香羅勒子，咬得到高纖口感又清爽解膩，兩杯一起划算開喝。

▲未滿12歲小朋友猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員，可享手搖飲「買1送1」。（圖／功夫茶提供）
▲未滿12歲小朋友猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員，可享手搖飲「買1送1」。（圖／功夫茶提供）
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