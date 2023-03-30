康青龍買1送1連喝6天！手搖店「連假猜拳贏」也有買1送1
清明連假康青龍「買1送1」明起喝6天！康青龍3/31～4/5快閃「童享好康」，APP會員領券買「芋圓相思鮮奶茶」免費贈送「碧玉茉莉綠茶」，最高6天獨享買6送6。4/1～4/5連5天，未滿12歲以下小朋友到功夫茶門市猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員也有「手搖飲買1送1」優惠。別忘了今起星巴克也爽喝2天「買1送1」。
記者蕭涵云/綜合報導
康青龍APP領券「買1送1」爽喝6天！康青龍3/31～4/5連續6天，祭出「童享好康」快閃優惠，APP會員凡購買「芋圓相思鮮奶茶」1杯，即可免費贈送經典熱銷「碧玉茉莉綠茶」1杯，每人每天可領1張，最高獨享「買6送6」。
未滿12歲以下小朋友猜拳，「剪刀、石頭、布」贏手搖飲「買1送1」！清明連假4/1～4/5連5天，小朋友（12歲以下）到功夫茶門市，和店員猜拳「剪刀、石頭、布」，贏得遊戲即可獲得購買「黑糖波霸純鮮奶(L)」送「百香羅勒子(L)」的買1送1優惠。功夫茶經典的鮮奶搭配濃郁的Q彈黑糖波霸，香醇越嚼越香；搭配酸酸甜甜的百香羅勒子，咬得到高纖口感又清爽解膩，兩杯一起划算開喝。
憑含「2、5」數字的任何證件，星巴克「買1送1」！星巴克慶祝25週年，3/30～3/31今起限2天，憑含有「2、5」兩個數字的任何證件，於活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。而且優惠不限身分證字號，包括生日、地址等數字都算；證件種類更開放學生證、識別證等各類證件都可以參加，簡直人人都可以大方送，粉絲們手刀換起來。