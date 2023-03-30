普發6000變6800！繼光香香雞「買1送1」 爽吃薯餅喝手搖
清明連假吃優惠，繼光香香雞推出田字薯餅「買1送1」，旗下「TPLUS茶加」也有3款咀嚼系手搖飲「買1送1」。搶普發6000元現金商機，香繼光集團APP推出「線上會員儲值滿千送百」活動，最高單筆儲值滿6千元即送800元現金券。
記者蕭涵云/綜合報導
繼光香香雞3/31～4/5限時6天推出「田字薯餅買1送1」，只要現場出示會員或馬上加入會員，即可買田字薯餅贈送田字薯餅兌換券，可於4/6～5/7進行兌換。同集團旗下「TPLUS茶加」清明連假前推出3款咀嚼系手搖飲，新品「凍感陽光鮮柳綠」、「椰果咬咬鮮柳綠」、「陽光普照鮮柳綠」，於3/31～4/5到店說出通關密語「我要凍感陽光鮮柳綠買1送1」，即可享優惠。
擁有繼光香香雞、金子半之助、日本橋海鮮丼辻半、TPLUS茶加各品牌的香繼光集團，也搶攻普發6000元現金商機，於APP推出「線上會員儲值滿千送百」活動，4/6(四)～5/6(六)期間，單筆儲值滿1千元送100元現金券，單筆儲值滿3千元送350元現金券，單筆儲值滿6千元即贈送800元現金券，直接把6000元變6800元。而且現金券不只可立即使用，還沒有滿額限制。
另外，「豆府餐飲」清明兒童連假也推出「9大品牌炸雞買1送1」，4/3～4/5限3天，涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家、韓姜熙的小廚房，只要單點任一份炸雞，刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼結帳，4/10當日可獲得「免費炸雞電子兌換券」乙張。4/4兒童節當天，涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家4品牌加碼，國小生憑100分考卷，就能免費喝手標泰式奶茶、奶蓋珍珠綠茶、香柚可爾必思等飲料。