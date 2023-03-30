駕駛疑糖尿病發擦撞機車不自知 雄警仍依公共危險罪送辦
高雄市三民區民族一路日前發生轎車與機車擦撞事故，騎士倒地受傷，但轎車駕駛卻繼續駛離現場，值勤員警獲報後前往攔車，但楊姓駕駛卻一臉茫然且精神不濟，經查才發現駕駛楊男因患有糖尿病，打完胰島素後仍感到身體不適，開車撞到人也不知，警方當場依肇事致人受傷而逃逸準現行犯部分逮捕楊嫌，全案依公共危險罪偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
三民二分局民族所警員高禎廷、李維於112年3月27日9時許，在民族路口執行守望勤務時，突有機車騎士靠近拍窗告知剛剛目睹一起車禍，1輛轎車和機車發生擦撞，轎車駕駛未留在現場就駛離，車輛現就在前方。
警方聽後確認肇事車輛顏色及特徵便急起直追，在民族一路與孝順街口攔下車，楊姓駕駛卻一臉茫然又直冒冷汗，原以為是睡眠不足或酒駕等，經查，才發現楊男因糖尿病發導致低血糖，打完胰島素後仍感到身體不適，原本打算撐到工地後再趕快補充糖分，殊不知路上就造成意外，所幸騎士僅手腳擦傷，未釀成嚴重傷害。
警方當場將楊男依肇事致人受傷而逃逸準現行犯逮捕，並依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。同時呼籲，開車上路前應養足精神，若有身體不適應立即找適當場所休息，切勿冒險駕車。若不慎發生車禍，務必留在現場等待警方到場處理，避免涉嫌肇事逃逸。