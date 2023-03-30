進口蛋上架後「雞蛋大富翁」來了！這公司送員工30顆蛋

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也有網友疑惑問說「公司也囤蛋？」、「怎麼突然間從依蛋難求到連免錢福利蛋都出現了！」但原PO表示，他公司不賣蛋，只是因為和農會有合作，除了這次發下一大箱30顆雞蛋，「半個月前已經發一波了，那時是黃蛋15顆裝的箱，只有主管副主管級以上有，我有幸分到10顆。」
不會料理也很少吃蛋的原PO對一口氣降落的30顆雞蛋感到茫然，網友建議他「貼上網賣掉」、「做人情」、「送鄰居」、「做成茶葉蛋」，還有人要他「用透明袋子裝著在大街上逛，比星巴克的袋子還吸睛，人人都會看一眼」。原PO參考網友建議後決定，「應該有20~25顆會分送給鄰居」。
無獨有偶，同時在同社團https://www.facebook.com/groups/1027360687282981也有另名網友上傳兩盒褐殼蛋照片，留言說「今天連續收到2個不同朋友送的盒蛋，這要吃到什麼時候？現在是流行送蛋當伴手禮嗎？」還不忘在照片中壓上今天發文的日期與時間。
網友看完紛紛留言，「小弟非常樂意幫忙，別客氣」、「你有沒有想過，會不會是朋友屯蛋吃不完快壞掉了，所以拿來送禮做人情？」、「日期注意一下」、「我看社團po缺蛋的每個人都分一點」。