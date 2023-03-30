本土品牌NET被指小孩都嫌！她爆「超狂業績」：不要小看
近期一篇網文稱帶自家孩子到台灣本土時尚品牌「NET」購物，卻被其嫌棄，文章爆紅後引起許多民眾的不滿，甚至有不少名人跳出聲援。對此，財經網紅「Emmy Hu」胡采蘋便發文，表示NET本身生意其實很好，「根本不差你有沒有嫌惡」，並透露其超狂的業績數字及租約，表示千萬不要小看。
記者李惠婷/綜合報導
胡采蘋昨（29）日於臉書反駁該篇針對NET的網文，說明NET本身生意興榮，一年能做80億生意，且疫情期間在忠孝東路上的台北知名老字號江浙餐廳「永福樓」不敵月租歇業，接下來便是NET大手筆租下，該店面租金一個月四百萬，一簽就簽12年，她直呼「根本不差你有沒有秒嫌惡」，「疫情都敢出手，我是不敢小看人家啦」，並表示自己每季都乖乖進去看，學習人家的商品組合和陳列。
不少網友同意，留言「我以為NET是外企，然後財力雄厚，結果是本土品牌，那就只能支持了」、「不能隨便進NET欸，很容易失心瘋！品質跟價格真的很好買，只想買一種都會不小心買了五、六、七、八個才出來」、「而且是有良心的企業！每年歲末NET都封館讓弱勢家庭挑選新衣」、「NET真的很不錯，每年都會幫助弱勢家庭，也是初入職場的平價好選擇」。
據悉，NET是在1991年問世的台灣本土品牌，服飾風格定位在歐美休閒風格，據官網所述全台目前有144間分店。NET自2009年莫拉克風災後，已經連續14年捐贈愛心提貨券，給全台各地家扶中心的小朋友，每人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。