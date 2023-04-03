小水力發電3／氣候地形適宜　有望拚「第三大再生能源」

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洪正中進一步盤點，若將台灣適宜開發的河川來進行小水力發電，再加上農田水利系統、自來水系統、汙水排放系統等人工設施也裝設小水力發電，「全部加起來10個GW是可期待的。」
水律能源執行長陳谷汎說，他與合作的日本團隊全台灣各處踏查、分析之後，推斷台灣大約有2.6GW的小水力潛能是可以在短時間內開發的。
無論是洪正中所述開發到極致有可能達標的10GW、或是陳谷汎較保守評估的2.6GW，最重要的是如何將台灣的水資源妥善的利用、包括拿來發電。
小水力發展的重要性，除了開發更多的再生能源之外，很重要的就是去跟其它能源做互補調整。游景雲指出小水力不管是跟傳統的火力發電、或是風力太陽能，特性上都不一樣，「可以做一個互補的效果」，以台灣的再生能源來看，太陽能的特性是天黑之後無法發電，水力發電就要供應，而風力發電也會依據季節不同而發電量不同，所以發展小水力，可以讓國家的能源政策上「有一個彈性的互補跟調整。」
陳谷汎說，台灣的水力發電歷史其實已超過百年，日治時期曾蓋水庫及水力發電廠，後來水力發電多是由台電了進行開發運營，然而相關的技術跟認知其實與國際脫鉤許久，台灣直到2019年通過《再生能源發展條例》才把小水力的正式名稱納入法規。
陳谷汎指出，與國際脫鉤了這麼多年，讓台灣蒙受到兩個損失，除了錯失了讓水變成電的機會，也讓台灣在國際的水力發電供應鏈上沒有角色，「我們基於兩點去看這件事情，希望疼惜台灣的水、復興百年電力。」