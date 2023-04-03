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小水力發電3／氣候地形適宜　有望拚「第三大再生能源」

▲水律能源去年於宜蘭縣的安農溪裝設一台小型的示範教育水力發電機組。（圖／記者康仲誠攝，2023.03.15）
▲水律能源去年於宜蘭縣的安農溪裝設一台小型的示範教育水力發電機組。（圖／記者康仲誠攝，2023.03.15）

記者甘庭嘉／專題報導

近年來小水力發電逐漸成為新興綠能開發選項，雖然開始開發的時間較太陽能、風力發電晚，預期可以為台灣帶來的發電量也不如上述二者，但是做為可以當作基載能源使用的綠能，且台灣的氣候地形條件適宜的狀況下，台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中認為，小水力發電有望成為台灣第三大再生能源。

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「第三大再生能源」從何而來，洪正中指出，台灣多山多雨，而水力發電需要的兩個條件，一個是位差、也就是從山上慢慢流下來的位能差，另一個是流量，這些可以轉換成電能，也就是水力發電，所以台灣的地理環境特性其實蘊藏著大量的水力潛能。

洪正中進一步盤點，若將台灣適宜開發的河川來進行小水力發電，再加上農田水利系統、自來水系統、汙水排放系統等人工設施也裝設小水力發電，「全部加起來10個GW是可期待的。」

▲台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中。（圖／記者康仲誠攝，20230109）
▲台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中。（圖／記者康仲誠攝，2023.01.09）
水律能源執行長陳谷汎說，他與合作的日本團隊全台灣各處踏查、分析之後，推斷台灣大約有2.6GW的小水力潛能是可以在短時間內開發的。

無論是洪正中所述開發到極致有可能達標的10GW、或是陳谷汎較保守評估的2.6GW，最重要的是如何將台灣的水資源妥善的利用、包括拿來發電。

小水力發展的重要性，除了開發更多的再生能源之外，很重要的就是去跟其它能源做互補調整。游景雲指出小水力不管是跟傳統的火力發電、或是風力太陽能，特性上都不一樣，「可以做一個互補的效果」，以台灣的再生能源來看，太陽能的特性是天黑之後無法發電，水力發電就要供應，而風力發電也會依據季節不同而發電量不同，所以發展小水力，可以讓國家的能源政策上「有一個彈性的互補跟調整。」

陳谷汎說，台灣的水力發電歷史其實已超過百年，日治時期曾蓋水庫及水力發電廠，後來水力發電多是由台電了進行開發運營，然而相關的技術跟認知其實與國際脫鉤許久，台灣直到2019年通過《再生能源發展條例》才把小水力的正式名稱納入法規。

陳谷汎指出，與國際脫鉤了這麼多年，讓台灣蒙受到兩個損失，除了錯失了讓水變成電的機會，也讓台灣在國際的水力發電供應鏈上沒有角色，「我們基於兩點去看這件事情，希望疼惜台灣的水、復興百年電力。」


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