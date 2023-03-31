放假要幹嘛？網紅浣熊動作示範　萬人笑噴：看到放假的我

屋膩耍廢影片讓萬人笑噴，紛紛留言「怎麼辦我看到放假時的自己！！那姿勢、那愜意的表情簡直一模一樣」、「這姿勢也太廢了吧」、「笑死！我也要這種休假」、「他姑且還是有在伸展的」、「活的像一個活生生的人！不要那麼專業好不好」