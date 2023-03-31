放假要幹嘛？網紅浣熊動作示範　萬人笑噴：看到放假的我

我是廣告 請繼續往下閱讀
屋膩媽媽日前分享，她正準備帶屋膩出門散步，「你要出去散步嗎？還是要在家當廢物？」只見屋膩懶懶的「大字形」躺在窩裡，媽媽在問一次「你要出去散步嗎？還是要在家當廢物？嗯？」牠定格1秒後才將撇開臉，讓媽媽忍不住笑出聲。
不過，屋膩一聽到媽媽笑牠「要在家當廢物！」立刻伸出右手碰觸右腳，透過小小「運動」懶懶反擊，最後乾脆無視媽媽散步邀請，自顧自的梳理起自己的毛髮，還抓抓小臉下巴，一度伸手企圖阻擋鏡頭，拒絕出門。
屋膩媽媽Joyce飼養屋膩已經9年了，當初屋膩是朋友送給她的，在確定飼養前Joyce再三考慮，並做了整整一年的功課，才在屋膩45天大、還是小寶寶時帶回家養，但9年來一路被屋膩「咬」到現在。
屋膩耍廢影片讓萬人笑噴，紛紛留言「怎麼辦我看到放假時的自己！！那姿勢、那愜意的表情簡直一模一樣」、「這姿勢也太廢了吧」、「笑死！我也要這種休假」、「他姑且還是有在伸展的」、「活的像一個活生生的人！不要那麼專業好不好」
Joyce曾接受YouTuber許伯和簡芝訪問，笑說「養浣熊要打破傷風，不過打1次5年有效，還挺划算的！」Joyce也曾提醒想養浣熊的朋友們，浣熊雖然可愛，但是其實野性很重，容易咬傷人，千萬別只因浣熊可愛就貿然飼養，「養所有動物都要深思熟慮且有耐心，如果沒辦法做到就拜託不要養，否則動物都是最倒霉受害者。」