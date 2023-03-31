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放假要幹嘛？網紅浣熊動作示範　萬人笑噴：看到放假的我

▲5天連假即將到來，你是否只想宅在家裡？網紅浣熊「屋膩」親自示範躺平耍廢，讓萬名網友笑噴。（圖／截自浣熊うに（屋膩）～Uni Raccoon～臉書粉專，獲授權同意使用）
▲5天連假即將到來，你是否只想宅在家裡？網紅浣熊「屋膩」親自示範躺平耍廢，讓萬名網友笑噴。（圖／截自浣熊うに（屋膩）～Uni Raccoon～臉書粉專，獲授權同意使用）

記者徐銘穗/綜合報導

長達5天的清明連假即將到來，首波車潮預計今天下午就會湧現。有人不畏塞車之苦也要出去玩，但也有人放假就想待在家，而家住高雄的網紅浣熊「屋膩」一姿勢啟動「放假模式」，搭配放空小眼睛，可愛模樣讓萬人笑噴，「好像看到放假的me」、「廢到一個可愛」。

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網紅浣熊「屋膩」是北美浣熊，今年9歲，是名「金髮」帥哥，屋膩媽媽Joyce常在臉書和IG分享屋膩將食物放在胸口，霸氣躺著吃播的療癒影片，在IG擁有10.5萬名粉絲，臉書也有6.3萬人追蹤。

▲屋膩今年已經9歲了，在IG擁有10.5萬名粉絲。（圖／翻攝uni_raccoon IG）
▲屋膩今年已經9歲了，在IG擁有10.5萬名粉絲。（圖／翻攝uni_raccoon IG）
屋膩媽媽日前分享，她正準備帶屋膩出門散步，「你要出去散步嗎？還是要在家當廢物？」只見屋膩懶懶的「大字形」躺在窩裡，媽媽在問一次「你要出去散步嗎？還是要在家當廢物？嗯？」牠定格1秒後才將撇開臉，讓媽媽忍不住笑出聲。

不過，屋膩一聽到媽媽笑牠「要在家當廢物！」立刻伸出右手碰觸右腳，透過小小「運動」懶懶反擊，最後乾脆無視媽媽散步邀請，自顧自的梳理起自己的毛髮，還抓抓小臉下巴，一度伸手企圖阻擋鏡頭，拒絕出門。

屋膩耍廢影片讓萬人笑噴，紛紛留言「怎麼辦我看到放假時的自己！！那姿勢、那愜意的表情簡直一模一樣」、「這姿勢也太廢了吧」、「笑死！我也要這種休假」、「他姑且還是有在伸展的」、「活的像一個活生生的人！不要那麼專業好不好」

屋膩媽媽Joyce飼養屋膩已經9年了，當初屋膩是朋友送給她的，在確定飼養前Joyce再三考慮，並做了整整一年的功課，才在屋膩45天大、還是小寶寶時帶回家養，但9年來一路被屋膩「咬」到現在。

Joyce曾接受YouTuber許伯和簡芝訪問，笑說「養浣熊要打破傷風，不過打1次5年有效，還挺划算的！」Joyce也曾提醒想養浣熊的朋友們，浣熊雖然可愛，但是其實野性很重，容易咬傷人，千萬別只因浣熊可愛就貿然飼養，「養所有動物都要深思熟慮且有耐心，如果沒辦法做到就拜託不要養，否則動物都是最倒霉受害者。」

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