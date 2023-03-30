暴打高嘉瑜判2年10月上訴　林秉樞現身高院

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11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在飯店並毆打高、偷用高手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。
11月24日，林母告別式上，林數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。
11月29日晚間，林持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高恫稱「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。
檢方另查出，林先後指示賴女、郭女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。
一審認定林秉樞犯下13罪，僅傷害罪判關8月，不可易科罰金，至於竊錄身體隱私部位、強制、偽造文書、恐嚇等12罪均可易科罰金，共計2年2月。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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