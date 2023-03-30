獨／國民黨總統提名內參民調　傳納入韓國瑜

暴打高嘉瑜判2年10月上訴　林秉樞現身高院

▲林秉樞（左）在律師陪同下步入高院（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）
▲林秉樞（左）在律師陪同下步入高院（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）

記者潘千詩／台北報導

林秉樞涉嫌家暴前女友、民進黨立委高嘉瑜，一審遭判2年10月，案經上訴，高等法院今（30）日傳喚他出庭，以不公開方式審理。林秉樞提前1個半小時搭計程車抵達，但他搖下車窗發現有媒體守候，又請司機開走並躲在附近，躲了快1個小時才在律師陪同下步入法院。

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檢方查出，2021年9月17日凌晨，林秉樞視訊高嘉瑜時，偷錄高女私密部位畫面並連續截9張圖，涉犯妨害秘密；11月10日，林指示賴姓女助理，上午先以臉書人頭帳戶在高嘉瑜臉書公開留言她睡人夫，下午趁高嘉瑜上「新聞大白話」Youtube直播時，張貼「妳自己想清楚，想不想爆料」等置頂留言，涉犯加重誹謗、恐嚇。

11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在飯店並毆打高、偷用高手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。

▲高嘉瑜遭林秉樞毆打，臉腫到「自己都不認識」，一度覺得「我快死了」。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲高嘉瑜遭林秉樞毆打（圖／NOWnews資料照，高嘉瑜辦公室提供）
11月24日，林母告別式上，林數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。

11月29日晚間，林持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高恫稱「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。

檢方另查出，林先後指示賴女、郭女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。

一審認定林秉樞犯下13罪，僅傷害罪判關8月，不可易科罰金，至於竊錄身體隱私部位、強制、偽造文書、恐嚇等12罪均可易科罰金，共計2年2月。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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