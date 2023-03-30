1、2月統一發票完整清冊曝光！他爽中1千萬：只花了20元
112年1-2月期統一發票自25日開獎後，許多超商、賣場紛紛公開有幸運得主來店消費獲得特別獎1,000萬元，而今（30）日下午，財政部也公布完整清冊，而1000萬元特別獎中，花費最少發票的從新北市五股區萊爾富所開出，幸運兒只花20元購買飲品；次低的則是民眾使用外送平台的外送費30元發票。
記者潘毅/綜合報導
112年1-2月期統一發票25日中獎號碼出爐，1000萬元特別獎「**06634385」、200萬元特獎「**66882140」。頭獎（20萬元）3組則為「25722152」、「93412693」、「16957025」，依財政部規定，三組頭獎的中獎號碼若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。領獎期限為4月6日至7月5日。
112年1-2月統一發票排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，可兌領1千萬特別獎有14張，200萬特獎則為12張。除了上述獎項之外，財政部也公布了「雲端發票專屬獎」百萬元中獎清冊，本次共開出30張百萬獎項，但其中有一張「不給獎」，理由為買受人「涉有未辦登記擅自營業情事」。