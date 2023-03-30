雲端發票專屬獎清冊曝！他「花3塊就中」 另1張卻不給獎
近年台灣為了推廣發票載具，財政部增設了雲端發票「百萬專屬獎」，以更高的中獎率吸引民眾多加運用。而今（30）日下午，財政補也公布了112年1、2月期的雲端發票百萬專屬獎完整清冊，共30位民眾成為幸運兒，但其中卻有一張發票無法領獎，原因也出爐了。
記者潘毅/綜合報導
財政部賦稅署指出，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。
112年1-2月期統一發票25日中獎號碼出爐，1000萬元特別獎「**06634385」、200萬元特獎「**66882140」；頭獎（20萬元）3組則為「25722152」、「93412693」、「16957025」，依財政部規定，三組頭獎的中獎號碼若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。領獎期限為4月6日至7月5日。
本期雲端發票專屬百萬元獎的部分，則有30位民眾成為幸運得主，其中花費最低的是使用外送服務的3元平台費發票。但同時也有另一位幸運兒的發票卻是「不給獎」，由新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司所開出，理由則為「買受人涉有未辦登記擅自營業情事」。
事實上雲端發票專屬獎，過去就曾出現「買受人涉有未辦登記擅自營業情事」相同情況，在去年（2022年）1月底就有同樣由蝦皮購物開出卻不給獎的發票，據了解當時國稅局查到買受人是沒辦登記的營業人，直接跟百萬元說再見，但本次是否為同樣情況仍有待釐清。