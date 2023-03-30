虛擬資產納管！金管會不納特許事業　指導原則Q3前公布

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金管會副主委邱淑貞今日表示，虛擬通貨並非貨幣，投機性高，且極少運用於支付用途，國際間陸續將其改稱為虛擬資產或加密資產。近期由於境外虛擬資產交易所破產等事件，各國及相關國際組織已著手研議或採行對虛擬資產業者的監理規範，監理重點包括客戶資產保管、交易公正透明、市場誠信、利益衝突管理及資訊揭露等，各國監理法制規範仍在持續發展中。
考量國際監理組織及各國主管機關持續深化對於虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）管理趨勢，金管會也將透過3大方向包括訂定指導原則、推動VASP相關協會等組織訂定自律規範、未來將與其他部會共同協力，循序漸進強化國內虛擬資產平台對客戶的權益保護。
在訂定指導原則這部分，邱淑貞說，近期金管會將依洗錢防制法之規定，輔以加強業者自律及資訊揭露透明的原則，訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」，從9大面向包括VASP有關資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易的公正與透明度、洗錢防制、客戶（消費者）權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管理及機構查核等，提出管理架構的指導原則，以利VASP據以遵循，加強對客戶的保護，提升交易透明度，並持續落實洗錢防制執行。
除訂定指導原則，金管會也將洽請VASP業者推動業界自律，由VASP公（協）會依據指導原則訂定自律規範，期以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障。至於指導原則何時會正式公布？邱淑貞表示，還要與業者討論溝通，會盡快，預計在第3季前公布。
即便將虛擬資產納管，邱淑貞也強調，虛擬資產不會像銀行一樣，列為特許行業，未來出爐的9大面向指導原則，就是希望業者能夠有所依循且自律，由大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障，進一步留住客戶。
此外，由於虛擬資產涉跨部會業務，須各部會共同協力合作，以強化國內VASP業者自律成熟度及累積管理經驗，金管會也將持續蒐集觀察國際組織及各國主管機關的監理發展方向，以研擬合適的法制規範方向。
至於金管會內部如何分工監管？證期局副局長高晶萍指出，如果有涉及虛擬貨幣「冷錢包」（虛擬貨幣儲存卡），與銀行業務相關的部分，應該會由銀行局負責處理，目前相關細節還在討論，尤其虛擬貨幣型態多元，將牽涉各部會主管，因此未來會先以成立公會、落實業者自律為短期目標。
有關洽請業者成立公會這部分，怎樣的業者可以申請加入？高晶萍說，這部分應該是由業者自己去訂定條件，對於已加入洗錢防制聲明的25家業者，近日也會與業者洽談、鼓勵成立公會。
鑑於近期國外虛擬資產交易平台陸續發生不法情事，金管會除將參考國際監理趨勢提出對國內VASP管理架構的指導原則，以期保障客戶權益，鑑於虛擬資產價格波動大，投機性高，邱淑貞也再次提醒國人，買賣虛擬資產務必審慎評估風險。