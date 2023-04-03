鬼壓床「1症狀」別找廟公！誤判中邪變中風 醫：快打119
清明節掃墓回家鬼壓床，擔心自己中邪想趕快找廟公協助？雙和醫院神經內科醫師陳龍表示，鬼壓床醫學上稱做「睡眠癱瘓症」，造成的原因可能跟內科疾病、睡眠品質、情緒壓力有關，不過要注意的是，睡眠癱瘓症都是全身無法動彈，若是發現半身或是某些部位不能動，有很高的機率是在睡眠時發生中風，這時候千萬不得延誤黃金治療時間，要立刻送醫尋求專業協助。
記者鍾怡婷/綜合報導
陳龍醫師呼籲，民眾要特別注意的是，當無法動彈的現象不是全身，而是身體「半邊手腳」或者是某些部位無法動彈，通常就不是睡眠癱瘓症，有相當高的機率是中風發生，這時候不要傻傻的以為是鬼壓床，還在求神問佛，要把握黃金治療時間趕快到醫院！尤其是高風險族群要特別注意，包括高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、飲酒過量、缺乏運動等。
至於睡眠癱瘓症（鬼壓床），是因為人體睡眠週期包括「非快速動眼期」與「快速動眼期」。普遍睡覺做夢時會處在快速動眼期，大腦就會下令讓全身肌肉放鬆，維持像是「癱瘓」一樣的狀態，讓夢境不會影響手腳亂動，造成危險，當全身肌肉放鬆時，若大腦清醒過來，就會感覺到無法控制四肢，就像是被壓住一樣無法動彈。
陳龍醫師解釋，有諸多原因會導致睡眠癱瘓症發生，包括患者是否有內科疾病、睡眠品質、情緒壓力，在治療時會詢問患者睡眠頻率、睡眠品質、是否有特殊用藥，舉例來說服用安眠藥、甲狀腺亢進，都會導致容易發生睡眠癱瘓症候群，無法動彈的症狀屬於短暫性，這時候可以躺著繼續休息、睡一下，在起床時四肢就會自行恢復行動力。
想要避免睡眠癱瘓症發生，建議睡前不要喝太刺激的飲料，像是酒、咖啡、茶，睡前也不要吃太飽，避免血糖代謝把電解質帶走，當電解質不平衡發生代謝性問題，就會容易發生睡眠癱瘓症。