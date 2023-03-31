輔大陳若儀近照被公開！友出賣只搭小黃：窮忙族才搭捷運

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到就是這被無緣小姑公開的LINE頭貼，讓輔大陳若儀身分浮出水面！一名自稱是輔大陳若儀這對無緣新人的友人，昨晚在臉書匿名公社貼出輔大陳若儀正面照，訝異說「原本還想說兩人怎麼這麼久沒有一起出現，後來才知道朋友竟然就是鼎鼎大名的流水席新娘！」
「我真的很驚訝Kelly個性轉變會如此之大。」原PO先是稱讚輔大陳若儀氣質好、穿搭有品味，接著開始猛料連出，爆她出門只搭計程車，因為「她曾說過捷運是窮忙族在搭，公車是老人家在坐」，不過只要和朋友共乘小黃，「不管距離多遠她都不會讓朋友付錢」。
友人繼續爆料說，輔大陳若儀每年一定都換1支新iPhone、夏天跟她吃飯一定要約在有冷氣的地方，不然她絕不出門，愛吃南京東路一家涼麵店，而且家中經營「機車行」，但她卻不會騎機車。
網友看完紛紛留言，「搭捷運就是窮忙族喔？不說還以為她住陶朱隱園 然後出門都坐直升機代步」、「我覺得這個爆料有點過了⋯不要躲在匿名後面落井下石，你這樣的行為也沒有多高尚」、「K大你敢嘴！等等她又爆氣，小姑出賣她就算了，現在連朋友都出賣她」、「看起來很漂亮」、「噁心，有你這種朋友才是倒霉，落井下石的人也好不到哪去」。
有網友替輔大陳若儀說話，認為「如果不影響別人自己做自己的公主應該沒犯錯吧！」、「知道她三觀有問題，但無限上綱也太過了，連喝水也錯，牆倒眾人推」、「看來她老公交往時就知道她是公主，自己也要負責任」。
也有網友質疑爆料真實性，「反正匿名文章，怎麼編都行，快冷掉的時候，再來個跑龍套炒一下，馬上又可以演下去」、「這篇的靈感是因為前幾天林志穎去這家涼麵店買麵，被捕捉到的新聞嗎？」
「流水席之亂」事件起因要從今年元旦說起，自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，引發網友戰南北，又爆出公公贊助600萬買房，她只出50萬卻要求房子登記在名下等，最後婚禮告吹、兩人分手，但「輔大陳若儀」仍不時與無緣小姑隔空交火，劇情跌宕起伏，讓人讚嘆。