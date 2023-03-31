哈孝遠媽媽是國手！姐弟出身籃球世家 哈平遠不只會打球
哈孝遠老婆瑄瑄（劉凡瑄）今（31）日被大姑哈平遠爆料家裡被黑道討債，引起外界熱議。而哈孝遠身兼藝人、體育球評及T1聯盟台灣啤酒英熊總經理，過去曾是男子籃球運動員，他出身於籃球世家，父母都是籃球員，母親還是前籃球國手、亞東女籃五虎將之一的徐台榮，他和親姊姊哈平遠受到父母影響，成長過程都大量接觸籃球，而哈孝遠也在退役後，閃婚小8歲的空姐女友瑄瑄，兩人婚後育有1子，家庭幸福美滿。
記者賴禹妡/台北報導
哈孝遠母親徐台榮為前籃球國手、亞東女籃五虎將之一，父親哈思光也是籃球運動員出身，哈孝遠在籃球世家長大，國中開始接受正規籃球訓練，開啟球員之路，曾效力過多支球隊，最後2004年到台啤隊發揮實力，曾在SBL幫台啤拿過3座冠軍，2012年哈孝遠褪下球衣開始擔任球評，並在2021年出任T1聯盟台灣啤酒英熊總經理。
哈孝遠曾透露，大學讀的是大眾傳播，原本想著退休後要從事運動主播等籃球相關行業，沒想到卻在誤打誤撞下進了演藝圈，但當藝人的經驗對他在籃球圈貢獻上仍有許多幫助，他過去常被觀眾罵「轉台王」，現在當上總經理後，被球迷罵就當作是在幫大家舒壓，「罵我爛GM或哈密瓜都沒關係」。
而哈孝遠和老婆瑄瑄從2017年8月開始交往，女方是小他8歲的長榮空姐，兩人陷入熱戀才4個月就見過雙方父母，因為感情穩定且個性適合，交往1年就決定於2018年9月10日閃婚，隔年生下兒子「小哈寶」，瑄瑄之後也踏入演藝圈，成為不少綜藝節目、談話節目的常見來賓，時常在節目上分享家庭生活。
哈孝遠姊姊「哈平遠」同是籃球世家出身，也在國二進入台電女籃，大學就讀世新新聞系時，哈平遠同時兼任籃球、合球校隊，1994年她入選中華青女合球隊，曾獲澳洲世青合球賽季軍，不只運動神經強，哈平遠也十分會唸書，長大後曾赴美華盛頓東南大學MBA碩士學位，哈平遠也上過不少節目通告，不只分享和弟弟之間的趣事，也不時會提到老公Paul。